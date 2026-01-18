La nieve en Soria deja 14 tramos de la red secundaria de carreteras con aviso en la mañana del domingo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve en Soria se ha adelantado levemente al aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y deja avisos por requerirse precaución en 14 tramos de carretera en la mañana de este domingo. La Junta de Castilla y León los recoge en su parte de las 10.18 horas. No obstante no hay carreteras cerradas ni con cadenas y todos siguen transitables.

Los tramos afectados pertenecen a carreteras de la red secundaria y se encuentran en el tercio norte de la provincia, si bien por la tarde el aviso de la Aemet afecta tanto al norte como al sur, quedando la Meseta Central exenta. La advertencia se prolongará en el Sistema Ibérico (norte) en las primeras horas de este lunes con acumulaciones de cinco centímetros. En la red principal, la información en tiempo real de la Dirección General de Tráfico (DGT) no contempla problemas a las 11.30 horas en la red principal.

Estos son los tramos de carretera de Soria afectados por la nieve en el parte matutino de la Junta: