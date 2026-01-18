Tráfico
La nieve en Soria deja 14 tramos de la red secundaria de carreteras con aviso en la mañana del domingo
La Junta de Castilla y León advierte de la presencia de nevadas en varias vías, todas ellas del norte de la provincia, mientras que la DGT no recoge problemas en la red principal
La nieve en Soria se ha adelantado levemente al aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y deja avisos por requerirse precaución en 14 tramos de carretera en la mañana de este domingo. La Junta de Castilla y León los recoge en su parte de las 10.18 horas. No obstante no hay carreteras cerradas ni con cadenas y todos siguen transitables.
Los tramos afectados pertenecen a carreteras de la red secundaria y se encuentran en el tercio norte de la provincia, si bien por la tarde el aviso de la Aemet afecta tanto al norte como al sur, quedando la Meseta Central exenta. La advertencia se prolongará en el Sistema Ibérico (norte) en las primeras horas de este lunes con acumulaciones de cinco centímetros. En la red principal, la información en tiempo real de la Dirección General de Tráfico (DGT) no contempla problemas a las 11.30 horas en la red principal.
Estos son los tramos de carretera de Soria afectados por la nieve en el parte matutino de la Junta:
- CL-117 DE LÍMITE DE PROVINCIA DE BURGOS A DURUELO DE LA SIERRA, del kilómetro 32.81 al 35.79.
- CL-117 DE DURUELO DE LA SIERRA A MOLINOS DE DUERO (SO-820), del kilómetro 35.79 al 51.36.
- CL-117 DE MOLINOS DE DUERO (SO-820) A ABEJAR (N-234), del kilómetro 51.36 al 62.01.
- SO-615 DE GARRAY (N-111) A SO-650, del kilómetro 0 al 20.86.
- SO-615 DE SO-650 A SO-630, del kilómetro 20.86 al 37.38.
- SO-615 DE SO-630 A LÍMITE DE C.A. DE LA RIOJA, del kilómetro 37.38 al 47.88.
- SO-620 DE LA RUBIA (SO-615) A N-111, del kilómetro 0 al 8.46.
- SO-650 DE PUERTO DE ONCALA (SO-615) A SAN PEDRO MANRIQUE (SO-630), del kilómetro 0 al 12.7.
- SO-810 DE CIDONES (N-234) A SO-820, del kilómetro 0 al 12.03.
- SO-820 DE SO-810 A VINUESA (SO-830), del kilómetro 28.58 al 33.9.
- SO-820 DE VINUESA (SO-830) A MOLINOS DE DUERO (CL-117), del kilómetro 33.9 al 38.
- SO-830 DE VINUESA (SO-820) A LÍMITE DE C.A. DE LA RIOJA (Santa Inés), del kilómetro 7 al 30.
- SO-910 DE N-122 (VENTA NUEVA) A ABEJAR (N-234), del kilómetro 0 al 12.36.
- SO-920 DE VALDEMALUQUE A SAN LEONARDO DE YAGÜE (N-234), del kilómetro 20 al 33.94.