La nieve en Soria remite y la Aemet sólo mantiene un aviso breve para el lunes

Publicado por Antonio Carrillo Soria

Adiós rápido a la nieve en Soria en la mañana de este domingo. Si a las 10.00 horas se contaban hasta 14 tramos de carretera afectados, a las 12.30 horas ya sólo había un aviso de la Junta de Castilla y León en la SO-830, desde Vinuesa hacia La Rioja por Santa Inés. De hecho la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) desactivó los avisos para la tarde del domingo (hay uno breve el lunes) y la Dirección General de Tráfico (DGT) no marcaba incidencias en las autovías y carreteras estatales.

La nevada, que ha complicado sobremanera el tráfico en provincias como Ávila o la limítrofe Segovia, sólo tocó el tercio norte de Soria (Sistema Ibérico) en las comarcas de Pinares y Tierras Altas. La escasez de chubascos, los servicios de vialidad invernal y la leve subida de temperaturas hicieron que las complicaciones en carretera fuesen efímeras salvo en Santa Inés.

De hecho, la previsión de la Aemet rebaja sus previsiones de nieve. Para la tarde de este domingo se han desactivado los avisos amarillos en norte y sur de la provincia. La cota a última hora está a 1.300 metros pero las precipitaciones serán "escasas" y en un principio no deberían afectar al tráfico.

No obstante sí aparece un aviso por nevada para el lunes, aunque breve y localizado. Va desde la medianoche del domingo a las 9.00 horas y sólo afectará al tercio norte de Soria. Se esperan espesores de hasta cinco centímetros "por encima de 1.300 metros". La Aemet mantiene en la misma situación al sur de La Rioja y la zona de Pinares de Burgos, así que el encuentro entre las tres provincias podría ser el epicentro de la nevada.