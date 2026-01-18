Primer Foro de Venezolanos de Soria, con la participación del PP

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El PP de Soria ha participado este domingo en el I Foro de Venezolanos en Soria, organizado por la Asociación Asovenso y moderado por los concejales del PP en el Ayuntamiento de Soria, Javier Jiménez y Damián Ferrero. El encuentro ha contado con la asistencia de cerca de medio centenar de personas.

Durante la apertura del foro, Javier Jiménez ha agradecido a la Asociación Asovenso y, en especial, a su presidenta Ana Verdasco, la organización de esta primera jornada, así como la oportunidad de colaborar en un espacio de reflexión que ha permitido conocer de primera mano la realidad de los venezolanos que viven y trabajan en la provincia de Soria, muchos de ellos exiliados.

Jiménez ha subrayado que el foro nace con el objetivo de escuchar testimonios y compartir experiencias, recordando que más de ocho millones de venezolanos se han visto obligados a abandonar su país como consecuencia de una dictadura. Asimismo, ha destacado la presencia de Javier Oropeza, alcalde de Torres Caroca (estado de Lara), como único alcalde opositor al régimen venezolano, cuyo testimonio ha calificado de “clave y necesario”.

El foro se ha estructurado en tres bloques, pasado, presente y futuro, con el objetivo de analizar la evolución de la situación en Venezuela y reflexionar sobre los retos pendientes. Jiménez ha incidido en que el denominador común de todos los participantes es la defensa de la libertad y la democracia para Venezuela.

Por su parte, el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Benito Serrano, ha mostrado su apoyo a la comunidad venezolana y ha recordado que Soria es una tierra de acogida, donde cerca de mil venezolanos están empadronados. Serrano ha lamentado la situación que vive Venezuela desde hace años y ha expresado su deseo de que estos foros no fueran necesarios, apelando a una pronta recuperación de la democracia que permita el regreso de los exiliados a su país.

El presidente de la Diputación también ha criticado la actitud del Gobierno de España ante la situación venezolana, denunciando el blanqueamiento de la dictadura y la falta de apoyo claro a quienes luchan por la libertad y los derechos democráticos en el país sudamericano.

También ha explicado que “en Soria vemos a la comunidad venezolana como una comunidad plenamente integrada y muy comprometida con nuestra provincia. Son personas increíbles, que trabajáis en la construcción, en los hospitales, que emprendéis, que participáis en la vida social y económica de nuestros municipios y que habéis sabido adaptarse con esfuerzo y dignidad a una nueva realidad. Desde las instituciones somos muy conscientes de las circunstancias difíciles que os han traído hasta aquí y, por eso, nuestro compromiso es acompañaros y poder ofreceros la estabilidad que necesitáis y garantizar la igualdad de oportunidades”, ha incidido.

El cierre del foro ha corrido a cargo de Javier Oropeza, quien ha resaltado su experiencia personal como alcalde electo en 2021, perseguido políticamente por el régimen, lo que le obligó a abandonar el país junto a parte de su equipo. Oropeza ha denunciado la represión, la existencia de cientos de presos políticos y la falta de libertades en Venezuela, al tiempo que ha defendido la necesidad de una transición ordenada hacia la democracia.

Oropeza ha destacado la importancia del apoyo internacional y ha mostrado su esperanza en que las próximas acciones políticas permitan avanzar hacia una Venezuela libre, democrática y en paz.