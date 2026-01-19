El regreso de la nieve a Soria ya tiene fecha: la Aemet la espera desde este viernes

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve en Soria ya tiene fecha de regreso, al menos en las previsiones del tiempo. Este viernes 23 de enero, el sábado 24 y el domingo 25 aparecen con los copos en los avances de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Aunque esta es la fuente oficial, otras como el portal eltiempo.es coinciden en la previsión y AccuWeather pospone al sábado la nevada pero también la extiende al domingo.

Por jornadas, el martes se espera un día seco, algo más frio que este lunes en cuanto a temperaturas mínimas y con máximas prácticamente iguales. Nubes y claros pero sin previsión de precipitaciones.

El miércoles comenzará una etapa de chubascos. Temperaturas frías pero nada excepcional para enero, con la capital por ejemplo a entre 0 y 5 grados, y bastantes visos de lluvia sobre todo por la tarde. La cota de nieve, de 1.400 a 1.500 metros, no debería dejar complicaciones en las carreteras salvo casos muy puntuales. El jueves, algo menos de lluvia y temperaturas un poco más altas pero comenzará viento fuerte del oeste para cuatro días.

El viernes la Aemet contempla la llegada de la nieve por encima de los 900 metros y eltiempo.es la señala sobre todo por la tarde. Probabilidad del 100% y un ligero descenso de las temperaturas pueden complicar los desplazamientos por carretera de cara al fin de semana.

El sábado todos están 'de acuerdo': caerá nevada en Soria y de forma generalizada. La cota de nieve baja a sólo 700 metros, lo cual engloba a toda la provincia, y las temperaturas se van a mover muy poco y siempre en el entorno de los 0 grados.

También el domingo se espera nieve en Soria, aunque desde cota 800 metros. Temperaturas similares a las de la jornada anterior y el fuerte viento del oeste que parece quedarse unos días serán la tónica dominante para completar este episodio de nevadas.