Cifra récord de turistas en Soria, con 483.000 en 2025

No sólo un buen ejercicio turístico, sino el mejor desde que existen registros. El año 2025 trajo un récord de viajeros a la provincia de Soria, donde la mayoría de los indicadores de referencia mejoraron sus datos en relación a 2024. Un año en el que se superaron los niveles previos a la pandemia, cuando el turismo conoció el que hasta la fecha era la cifra más destacada. Una magnitud ahora superada con los 483.068 viajeros que accedieron a la provincia durante la anualidad recientemente terminada. Es la cantidad más elevada de la serie estadística histórica, que arranca en 2000, tiempo en que las llegadas eran relativamente más modestas, con 288.000 personas que acudieron a la provincia para conocer sus atractivos.

Desde el punto de vista porcentual, los 483.068 viajeros de 2025 representan una elevación del 6,6% en comparación con 2024. Son 29.947 personas más las llegadas a Soria, según el seguimiento estadístico de la Comunidad Autónoma. Hasta la fecha era 2019 el ejercicio más significativo para el turismo en Soria, con 474.177 viajeros en vísperas de la entonces impensable pandemia. La emergencia sanitaria quebró la buena evolución de las referencias, que en 2020 se desplomaron hasta las 197.687 personas. A partir de ahí la recuperación fue paulatina, aunque no fue hasta 2022 cuando las cantidades volvieron a alcanzar el umbral delas 400.000.

En 2025 se incrementaron las pernoctaciones y la ocupación. Esto no hizo que la estancia media aumentara, conociéndose un ligero descenso en relación a 2024. La perspectiva de las infraestructuras resultó favorable, con un sector en auge que se colocó con más establecimientos y plazas.

Las 885.421 pernoctaciones se significaron con un alza porcentual del 1,9%, no tan acusada como en el caso de los viajeros, pero subida al cabo de 16.657 estancias. Eso sí, el global queda muy lejos del máximo de 2019. En aquel año los negocios hoteleros se anotaron 945.819 pernoctaciones. La ocupación se inclinó igualmente del lado positivo, al contabilizarse una media del 18,68%, un 8,1% más que en 2024.

Por el contrario, la estancia media se apuntó a la baja. Y es que los 1,8 días se tradujeron en un descenso del 4,6%, según refleja la estadística de la Comunidad.

La mayoría del turismo que 2025 trajo a Soria fue nacional, en una línea ya habitual. De los algo más de 483.000 viajeros, 44.500 procedían de otros países. El visitante extranjero gana peso en la composición de los datos provinciales, ya que 2024 constató la presencia de 38.700 viajeros de otras nacionalidades, que protagonizaron 67.100 pernoctaciones. En 2025 las estancias se elevaron a 72.000.