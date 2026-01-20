Soria Ya considera que la legislatura no ha dado respuesta a los problemas de la provincia

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las próximas elecciones autonómicas para Castilla y León ya están convocadas. El 15 de marzo los ciudadanos están llamados a las urnas para dar el primer paso hacia la nueva legislatura. Mientras, Soria Ya ha lamentado que en la que ahora termina no se ha dado solución a los problemas de la provincia.

Desde Soria Ya consideran que la convocatoria de elecciones autonómicas para el próximo 15 de marzo pone fin a una legislatura que no ha dado respuesta a las necesidades de la ciudadanía de Castilla y León.

Para Soria Ya el segundo gobierno de Mañueco ha estado marcado por la falta de presupuestos, su nula capacidad de diálogo y por una escasa actividad legislativa, lo que ha dificultado avanzar en soluciones a los problemas estructurales de la Comunidad, especialmente en la provincia de Soria.

Soria Ya asegura que afrontan el nuevo escenario electoral con responsabilidad, convencidos de que existe una alternativa centrada en la defensa de la provincia y con el objetivo de revalidar la confianza de la ciudadanía soriana.

Desde Soria Ya también expresan sus condolencias a las familias y allegados de los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, así como el deseo de una pronta recuperación de las personas heridas.