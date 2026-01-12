Ceña: "Somos diferentes al resto de partidos, la militancia ha podido elegir"

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Ángel Ceña volverá a ser el candidato de Soria Ya a la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas que se celebrarán en marzo. El actual portavoz sorianista, y secretario general de la formación, se impuso con contundencia al otro candidato, Jesús Ángel Alonso que «por un problema personal», ni siquiera votó. Decidido el candidato, en los próximos días Soria Ya celebrará una asamblea para designar el resto de la lista electoral.

Realmente, Ceña ha arrasado a su rival, ya que ha obtenido el 89% de los votos. Ha votado el 67% de la militancia, con 58 votos para Ceña, 4 para Alonso y tres en blanco. Durante todo el día los afiliados del partido han votado en la sede del casco viejo culminando de esta forma unas primarias en las que se han medido dos candidatos. El presidente del partido, Antonio Palomar, fue el encargado de informar sobre el escrutinio. 97 personas cumplían los criterios para ejercer el voto y 53 lo hicieron deforma presencial y 12 por correo certificado. El resultado, el ya comentado, 58 votos para Ceña, 4 para Alonso, tres votos en blanco y ninguno nulo.

Como curiosidad, destacar que Alonso ni votó en el procedimiento. Según detalló Palomar un problema personal de última hora provocó que el aspirante no estuviera en Soria hoy y esa misma condición evitó que pudiera emitir su voto por correo certificado con anterioridad.

El ya candidato de Soria Ya a la Junta, Ángel Ceña, destacó que las primarias que «es el primer acto de precamañana electoral» ha demostrado que Soria Ya «está con ilusión» y la militancia «implicada» ante la cita electoral. Ceña valoró de forma positiva el 67% de participación y que ha sido «un proceso normal, transparente y sencillo en el que todos han podido votar». «En esto también somos diferentes al resto de partido, la militancia ha podido elegir a sus candidato», remarcó Ceña.

Tras esas palabras, el candidato de Soria Ya agradeció la labor de José Ángel Alonso, su rival, por «su participación» y por el trabajo que ha realizado antes de las primarias, durante el proceso y el que hará con posterioridad. «Gracias a él, el proceso también se ha podido desarrollar con normalidad», sentenció.

Ceña recordó que hace cuatro años ya fue elegido «por mis compañeros» lo que le permitió «cumplir un sueño» que no era otro que «defender a Soria en todos los sitios y en todos los foros». En este caso fue las Cortes de Castilla y León. En opinión del vencedor de las primarias de Soria Ya, el resultado obtenido supone «un respaldo» a la labor que se ha desarrollado durante los últimos cuatro años en el parlamento autonómico. «Un trabajo que ha sido duro, de muchos kilómetros y de muchas noches fuera de casa, pero que ahora ha sido reconocido por la militancia», afirmó. Cabe recordar que Ceña encabezó la lista a las Cortes en 2022 y también la candidatura al Congreso en 2023, es decir, ha sido el cabeza de lista en todos los procesos electorales que ha concurrido Soria Ya salvo las europeas, en las que fue en coalición.

El siguiente paso de la formación sorianista será ‘rellenar’ el resto de la lista. Los afiliados han tenido oportunidad en las últimas semanas de pronunciarse sobre si desean figurar en el cartel electoral y en próximas fechas se convocará una asamblea plenaria para tomar la decisión y cerrar la candidatura. En el caso de Soria Ya, el único condicionante es que será una lista ‘cremallera’ por lo que el número dos será ocupado por una mujer. «Será una elección democrática», insistió Ceña. No hay fecha, pero según Palomar en los próximos días se cerrará la recepción de candidaturas y se podrá convocar la asamblea.

El líder de Soria Ya ahondó en que la formación «está preparada» y con «las pilas puestas» para hacer frente a un nuevo proceso electoral que afrontan con la «responsabilidad» de ser la fuerza más votada de la provincia y con el objetivo de, al menos, reeditar el 43% de apoyo logrado en el 2022, cuando Soria Ya ‘debutó’ en política. El eje de la campaña será «presentar el trabajo hecho» ya que considera que «sin Soria ya hay muchas cosas que no se hubieran conseguido» como «la radioterapia, el helicóptero sanitario o la mejora en las líneas de transporte». «La presencia de Soria Ya es importante para lograr objetivos», insistió. Sin los recursos económicos de las grandes formaciones, Soria Ya es consciente de que debe apostar por una campaña «imaginativa» y «sin gastar mucho». «Mucha carretera y mucha cercanía, Soria tiene pocos habitantes, pero eso te permite tener una mayor cercanía», aseguró.

Soria Ya reivindica su condición de «diferente» con «representantes que son ciudadanos normales con sus trabajos». «Nos hemos visto abocados a participar en política porque no había otra solución. Ni PP, PSOE ni Vox han peleado nunca por Soria», subrayó. La formación sorianista buscará «ser decisivos» y «nos da igual con el PP o con el PSOE». «Queremos canalizar la fuerza de los sorianos para decir basta ya y dejar de ser la hermana abandonada», recalca.