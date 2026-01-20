Dos restaurantes de Soria suman cuatro nominaciones a los premios Just Eat

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Dos restaurantes de Soria optan a los premios Just Eat con cuatro nominaciones. Nuevo Teruel Smash Burgers, ubicado en la calle Dionisio Ridruejo del barrio de Los Pajaritos opta a tres categorías mientras que The Last Burger, en el centro comercial Camaretas de Golmayo, suma una.

Nuevo Teruel Smash Burgers opta a los premios Just Eat en las categorías de Mejor Restaurante de la Zona Norte, Mejor Establecimiento Revelación 2025 y Mejor Restaurante en Tendencia. Por su parte The Last Burger es candidato a estrenar el palmarés de una nueva categoría, el de Mejor Restaurante de una Ciudad Pequeña.

Just Eat, plataforma de reparto a domicilio online de referencia en España, celebrará el próximo mes de marzo la undécima edición de los ‘Premios Just Eat’. Tras un análisis exhaustivo del rendimiento en la plataforma, la compañía ya ha seleccionado a los nominados de este año, permitiendo que los usuarios comiencen a votar por sus establecimientos favoritos hasta el 1 de febrero.

Esta edición destaca por un cambio fundamental en su mecánica, ya que los establecimientos no inscriben su participación, ahora son nominados directamente por la plataforma de reparto en función de su desempeño, calidad de servicio y valoraciones reales de los usuarios de la aplicación de delivery.

Los premios contarán en esta edición con un total de 24 categorías. Se otorgarán 6 premios por región, 9 premios por categoría y 8 premios especiales, culminando todos ellos en el prestigioso galardón al ‘Mejor Restaurante de España’

Como reflejo de la evolución constante de los hábitos de consumo y la apuesta por la diversidad, la edición de 2025 introduce novedades muy relevantes en su estructura de premios. Por primera vez se incluye la categoría de ‘Mejor restaurante de ciudad pequeña’, un galardón diseñado específicamente para reconocer el mérito de aquellos establecimientos que operan fuera de las grandes capitales y son pilares fundamentales de sus comunidades locales.

Asimismo, la plataforma ha decidido transformar su anterior categoría de desayunos y meriendas en la nueva denominación de ‘Mejor establecimiento dulce’. Este cambio responde a una especialización del mercado hacia la repostería de alta calidad, donde compiten referentes del sector. Junto a estas novedades, se mantienen categorías consolidadas que celebran la especialización, como la mejor hamburguesería, el mejor restaurante asiático o la mejor propuesta de comida sin gluten, además de reconocer la labor de las grandes marcas en la sección de ‘Mejor cadena de restauración’.

Además, entre las novedades de la gala, este año se entregará un reconocimiento al restaurante que más donaciones ha recibido con la campaña de Restaurantes contra el Hambre, realizada en colaboración con Acción contra el Hambre y que sumó una recaudación de más de 3.000 euros en platos solidarios.

Con la apertura de las votaciones el día 19 de enero, Just Eat invita a todos sus usuarios a participar en esta iniciativa que celebra la calidad de sus partners y pone en valor el esfuerzo de los restaurantes y comercios que forman parte de la vida diaria de los consumidores españoles. A través de este reconocimiento, la compañía sigue impulsando la innovación y la visibilidad de los mejores negocios de restauración y comercio especializado en todo el territorio nacional.

Los premiados recibirán: el trofeo que les acredita como ganador de los ‘Premios Just Eat 2025’, piezas digitales para utilizar en redes sociales, dos semanas gratis de "posicionamiento patrocinado" en la aplicación, vales de descuento para compartir con sus clientes, merchandising y productos de Just Eat y mayor visibilidad del establecimiento en la app durante 2026.