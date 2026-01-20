El BOE lo confirma: la DGT 'blinda' carreteras de Soria en determinadas fechas de 2026 frente a pruebas deportivas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las carreteras de Soria son escenario de pruebas deportivas a lo largo del año, sean ciclistas, del motor o en menor medida de atletismo, que suele optar por zonas de monte. No obstante, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado un listado de fechas y vías en las que quedan vetadas las pruebas deportivas por ser momentos sensibles para el tráfico. Por ejemplo, en las fiestas de San Juan en Soria que discurran en Valonsadero.

Lo ha hecho con Soria y con el resto de provincias de España. Festivos nacionales y autonómicos en los accesos a las grandes ciudades se unen a eventos puntuales en zonas concretas: el Gran Premio de Aragón de Moto GP en Motorland (Alcañiz), el Gran Premio de Motociclismo Comunitat Valenciana (Cheste), su homólogo de Jerez, el Rocío, el Monegros Festival, la Quebrantahuesos... Fechas concretas en las que en las zonas de celebración no se 'cederán' carreteras ni autovías a pruebas deportivas para evitar complicaciones.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la Resolución de la DGT que establece las medidas especiales de regulación del tráfico para el año 2026. La norma mantiene su vigencia durante todo el presente año y prorroga sus efectos hasta la entrada en vigor de la resolución de 2027, con excepción de las restricciones fijadas por fechas concretas en varios anexos.

En lo que respecta exclusivamente a la provincia de Soria, el Anexo I incorpora restricciones por fechas para las carreteras A-2, A-11, A-15, N-111, N-122 y N-234, a las que se aplican las fechas generales del Apartado 2.º del propio anexo. Además, se fijan restricciones adicionales en todas las carreteras de la provincia en jornadas concretas, vinculadas a periodos con especial intensidad de tráfico.

El calendario provincial se concreta en tres bloques. En primer lugar, el Anexo I prevé restricciones el jueves 23 de abril. En segundo término, fija restricciones todos los sábados y domingos comprendidos entre el sábado 30 de mayo y el domingo 14 de junio. Por último, incorpora restricciones el jueves 25 de junio. Todas estas restricciones serán entre las 0.00 y las 24.00 horas del día señalado.

A estas fechas se suma la aplicación, en los principales ejes citados (A-2, A-11, A-15, N-111, N-122 y N-234), del calendario general de “fechas restringidas” del Apartado 2.º del Anexo I. En ese apartado se recogen periodos asociados a operaciones especiales y festivos de ámbito estatal, en los que se limitan autorizaciones e informes para la celebración de eventos en carretera.

Las fechas del Apartado 2.º (Anexo I) aplicables a esas vías en Soria son las siguientes: desde el viernes 27 de marzo (15.00) hasta el sábado 28 de marzo (15.00); domingo 29 de marzo (15.00–24.00); desde el miércoles 1 de abril (15.00) hasta el lunes 6 de abril (24.00); desde el jueves 30 de abril (15.00) hasta el viernes 1 de mayo (15.00); domingo 3 de mayo (15.00–24.00).

De cara al verano, desde el viernes 3 de julio (15.00) hasta el sábado 4 de julio (15.00); desde el viernes 31 de julio (15.00) hasta el domingo 2 de agosto (24.00); desde el viernes 14 de agosto (15.00) hasta el domingo 16 de agosto (24.00); desde el viernes 28 de agosto (15.00) hasta el sábado 29 de agosto (15.00); desde el domingo 30 de agosto (15.00) hasta el lunes 31 de agosto (24.00).

Y, a partir del mes de octubre, desde el viernes 9 de octubre (15.00) hasta el sábado 10 de octubre (15.00); lunes 12 de octubre (00.00–24.00); desde el viernes 30 de octubre (15.00) hasta el sábado 31 de octubre (15.00); desde el domingo 1 de noviembre (00.00) hasta el lunes 2 de noviembre (24.00); desde el viernes 4 de diciembre (15.00) hasta el sábado 5 de diciembre (15.00); y desde el domingo 6 de diciembre (15.00) hasta el martes 8 de diciembre (24.00).

Fiestas de San Juan

De forma adicional, el Anexo VIII recoge medidas específicas en la provincia asociadas a las Fiestas de San Juan, con afección en la N-234 entre los puntos kilométricos 352,800 y 361, los días 30 de mayo, 6 de junio, 14 de junio y 25 de junio, en el tramo indicado.

La Subdelegación del Gobierno recomienda a organizadores y entidades promotoras de pruebas deportivas, marchas ciclistas y eventos en carretera que revisen este calendario antes de solicitar autorizaciones, y que ajusten fechas e itinerarios con antelación para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en los periodos afectados.