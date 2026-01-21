El Ayuntamiento de Soria objeta 1,7 millones de euros por el IVA del mercado e irá a la Audiencia Nacional

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

Por extraño que parezca los líos del mercado de abastos todavía colean casi nueve años después de su inauguración. No se trata de nada relacionado con la venta y los comerciantes, cuyo esfuerzo ante el público se ha visto recompensado, sino con los aspectos financieros de una subvención europea que sufragó buena parte de las instalaciones. El punto se encuentra en el IVA, un asunto extremadamente técnico en el que el Ayuntamiento se juega nada menos que 1,7 millones de euros. Primero no había que pagarlo, luego que sí y ahora el asunto acaba ante la Justicia.

El Ayuntamiento presentará un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional por las liquidaciones, señaló el concejal de Hacienda, Javier Muñoz. El tema iba a aprobarse el lunes en el pleno que acabó suspendiéndose en señal de duelo por la catástrofe ferroviaria de Córdoba.

Por «indicación de la secretaria» y siguiendo una «asesoría externa para que nos lleve toda la documentación» el Consistorio acude a la Justicia para evitar pagar el impuesto. Parte ya se ha abonado y las posibilidades se centran en su devolución. El resto se considera que está «ya prescrito», refirió el concejal de Hacienda.

El pleito contra la Agencia Tributaria tiene dos frentes. Por una parte, las actuaciones principales del mercado de abastos. Por otra, el edificio anexo entre Bernardo Robles y Doctrina. Entre los dos ámbitos se suman 1,7 millones del impuesto en cuestión.

Del edificio principal se abonaron 1,2 millones, una cantidad que los técnicos del Ayuntamiento creen «recuperable». Eso sí, también lo estiman «complicado». En cuanto al edificio anexo, la cantidad asciende a 537.000 euros. Su pago está «en suspenso», declaró el responsable de Hacienda y se estima además prescrito. Aquí «ya nos dio la razón el Tribunal Económico Administrativo de Castilla y León», contó Muñoz, pero la Agencia Tributaria recurrió a la instancia central, que cambió de criterio.

También sobre el mercado ha habido cambios de criterio, hasta desembocar en un estado de cosas en el que el Ayuntamiento no ve otro remedio que acudir a la Audiencia Nacional.

El responsable de Hacienda no ocultó la complejidad del caso, un «tema muy técnico» que lleva coleando años y en el que el Ayuntamiento se ve obligado a «agotar todas las vías» en defensa de sus intereses.

«Los servicios económicos de la casa ven que hay opciones para lucharlo», explicó Muñoz en relación a las dos cuestiones de un IVA que no es la primera vez que causa quebraderos de cabeza al Ayuntamiento. El recurso contencioso administrativo iba a pasar al fallido pleno del lunes, pero el accidente ferroviario de Córdoba lo ha demorado. En principio, se cuenta con la unanimidad de los grupos, ya que Vox se posicionó a favor en la Comisión y el PP se abstuvo a la espera de un informe que ya se le ha entregado, por lo que se considera que no habrá problemas para contar con su sí.

Para darse cuenta de la antigüedad del tema de la financiación del mercado, basta recordar que el traslado de los comerciantes a la instalación provisional que se ubicó en la plaza de las Concepciones se realizó en 2011. Y que no fue hasta 2013 cuando comenzó la demolición del antiguo edificio. Tras muchas vicisitudes y demoras, que hicieron temer por la financiación, la actuación quedó inaugurada en marzo de 2017.