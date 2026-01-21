Soria Ya tras reunirse con el comité de empresa de Losán: "Hay que escuchar a quienes trabajan en Soria"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Soria Ya ha mantenido este miércoles sendas reuniones con el comité de empresa de los trabajadores de Losán y con el secretario general de FeSMC-UGT Soria, Miguel Ángel Gómez Nicolás, dentro de la ronda de encuentros que la plataforma está llevando a cabo con colectivos sociales y económicos de la provincia para la elaboración de su programa electoral de cara a las Elecciones de Castilla y León de 2026.

A estos encuentros ha asistido Ángel Ceña, quien encabezará la candidatura de la formación sorianista en los próximos comicios autonómicos. Las reuniones se han desarrollado, según ha explicado el partido localista, en un clima de "buena sintonía, con un diálogo directo y constructivo que ha permitido conocer de primera mano las demandas e inquietudes de los representantes sindicales de los trabajadores sorianos".

Desde Soria Ya muestran su "preocupación" por la situación que atraviesa Tableros Losán, marcada por la incertidumbre sobre la continuidad de la actividad y el futuro de sus trabajadores. Durante la reunión, los representantes del comité de empresa han expuesto a Ángel Ceña la falta de un plan de viabilidad conocido, la ausencia de compromisos claros ligados a las ayudas públicas recibidas y la opacidad en torno a las supuestas negociaciones con posibles inversores, lo que está "agravando la inseguridad laboral y personal de la plantilla".

La plataforma, por su parte, considera "inaceptable" que se destinen recursos públicos "sin garantías reales de mantenimiento de la actividad y del empleo, y defiende que cualquier apoyo institucional debe estar condicionado a compromisos firmes, control efectivo y transparencia".

El partido ha reivindicado la "importancia de mantener un diálogo permanente" con los representantes de los trabajadores y las organizaciones sindicales, y de recoger sus aportaciones como "parte de un programa electoral abierto, vivo y en construcción desde el propio territorio". «Un programa que no se diseña desde despachos de Madrid o Valladolid, sino escuchando a quienes viven y trabajan en Soria», señalan desde Soria Ya.

Esta ronda de reuniones se inició a finales de 2025 con el encuentro mantenido con el comité de trabajadores del Ayuntamiento de Soria y continuará en las próximas semanas con nuevos colectivos, explica la formación, con el objetivo de construir "un programa hecho en Soria y para Soria, que responda a las necesidades reales de la provincia y de su tejido social y económico".

Soria Ya dice que "reafirma" de esta forma "su compromiso con la defensa del empleo, trabajadores, empresas e industria como pilares fundamentales para garantizar futuro y oportunidades en la provincia de Soria".