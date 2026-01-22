El XXII duque de Medina Sidonia puede enfrentarse a cárcel por el caso de la hijastra de la 'duquesa roja'

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El proceso judicial de la hijastra de la Duquesa Roja contra sus conocidos hermanastros ha escrito un nuevo capítulo que puede ser el giro de 180 grados definitivo para que Rosario Bermudo -reconocida judicialmente como hija de Leoncio González de Gregorio y Martí, esposo de la que fuera duquesa de Medina-Sidonia, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura- pueda cobrar de sus hermanos la parte de la herencia que le corresponde. Este giro apunta directamente al XXII duque de Medina Sidonia, Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo, cuyo proceder en torno al cumplimiento de la sentencia puede enfrentarle a una pena de prisión, según se desprende de las manifestaciones Fernando Osuna, abogado de Bermudo, la cual reclama el pago de la herencia.

Y es que el letrado ha desvelado la respuesta de una entidad financiera en la que Leoncio González de Gregorio tenía ingresos, a lo cual el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2, donde se sigue la causa, le había hecho un requerimiento. La documentación confirma que el hijo mayor de la duquesa Roja retiró los fondos una vez se hizo pública la sentencia, que le obligaba a ingresar a su parte correspondiente a la hermanastra.

Leoncio González de Gregorio y Álvarez de Toledo tiene cuatro títulos nobiliarios, tres de los cuales son de Grandeza de España. Además de ser XXII duque de Medina Sidonia, es el XVIII marqués de Villafranca del Bierzo y XIX marqués de los Vélez. Asimismo, es el XXIX conde de Niebla.

La querella contra González de Gregorio lleva aparejada la pena de privación de libertad si se confirma que se cometió el delito, concretamente de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses, según el Código Penal.

Leoncio es uno de los tres hermanastros de Rosario Bermudo, junto con Pilar y Gabriel.

La hijastra de la Duquesa Roja se querelló contra su hermanastro mayor por alzamiento de bienes, toda vez que sostenía que se habían retirado fondos para eludir el pago. Confirmado ahora por el banco que hubo retirada de fondos, la representación legal de Bermudo pide que se cierre este sumario para que pueda abrirse juicio oral contra Leoncio González de Gregorio. Osuna cree que su proceder ha sido "muy descarado" y su conducta es "presuntamente delictiva".