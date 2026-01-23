La receta típica de Soria que se ha vuelto viral en redes sociales para el aperitivo

Las almitas de Soria, finas y crujientes, se han convertido en el aperitivo viral perfecto para acompañar un vermut en los bares más modernos.@restaurantebinilo

No es bacon. No es torrezno. Y, sin embargo, es más crujiente, más fino y, según dicen, sorprendentemente adictivo. Una frase lo resume todo: «Esto yo no lo conocía». Así empieza el vídeo que ha convertido a las llamadas almitas de torrezno de Soria en el nuevo objeto de deseo gastronómico en TikTok. Aunque para los puristas del torrezno esto pueda sonar a herejía, la verdad es que esta variante se ha ganado un hueco en las barras y, sobre todo, en las pantallas.

«Los torreznos tienen que ser de Soria», insiste el interlocutor. Pero lo que viene después rompe la regla. El vídeo, grabado en el barrio de Salamanca (Madrid), se convierte en una especie de cata improvisada que revela una sorpresa: un plato «como los torreznos, pero más finas». Se llaman almitas, y no están en la carta de todos los bares, pero quienes las prueban no olvidan el sonido.

El snack soriano que triunfa

La conversación del vídeo no tiene desperdicio. No sólo descubren este producto desconocido, sino que lo narran con asombro, casi con ternura: «Está bueno… y no está nada grasiento». Las almitas se elaboran con panceta adobada y oreada, no ahumada como el bacon. «Es más como una corteza, pero sin la grasa del torrezno», explican. Y sí, uno de ellos bromea diciendo: «Se puede decir que es para dieta». La frase hace reír, pero el punto queda claro: estamos ante una versión inesperadamente ligera de un clásico de la cocina soriana.

Lo interesante aquí no es solo el sabor, sino la textura. «Súper crujiente», «parece un aperitivo». Porque lo es. Se pueden servir como una tapa elegante, con guindilla en vinagre y una copa de vermut o acompañando una cerveza. Un snack sencillo, pero con fondo.

El nombre que viene «del alma»

Y si el sabor sorprende, el nombre aún más. ¿Por qué «almitas»? La respuesta tiene poesía. «Es de una parte del cerdo que está donde está el alma», dicen. Más exactamente, «la parte ventral del cerdo», añade el otro. El corte, según explican, se llama Padilla, y es justo de ahí de donde sale esta panceta especial. La anécdota, por improbable que parezca, añade una capa de encanto a una receta que hasta ahora había pasado desapercibida.

Del tapeo castizo al fenómeno viral

TikTok no necesita mucho para hacer viral un plato. Pero en este caso, el boca a boca funciona porque el sabor respalda. El vídeo muestra cómo las almitas se fríen hasta quedar crujientes, enrolladas sobre sí mismas, como una versión miniaturizada y menos grasa del torrezno de toda la vida.

«Tú vas a Soria y lo puedes encontrar en casi cualquier lado», aseguran en el vídeo. Eso sí, la versión de moda viene en porciones pequeñas, con estética cuidada y una narrativa que va directa al paladar, pero también a los likes.