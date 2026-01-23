Heraldo-Diario de Soria

Soria se ilumina bajo la nieve: paseo nocturno por el parque del Castillo

El Olmo viejo hendido por el rayo bajo los copos de nieve.

El Olmo viejo hendido por el rayo bajo los copos de nieve.MonteseguroFoto

Publicado por
Gonzalo Monteseguro
Soria

Creado:

Actualizado:

Soria se quedó preciosa con la nieve. El parque de El Castillo estaba ideal para dar un paseo nocturno y ver las luces de la ciudad desde arriba. A pesar del frío de la noche, valía la pena subir a verlo. Es la cara bonita del tiempo; en carretera es otra cosa.

La nieve cubre Soria y el parque del Castillo.

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

Pase nocturno mientras nieva

