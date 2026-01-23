Soria se ilumina bajo la nieve: paseo nocturno por el parque del Castillo

Soria se quedó preciosa con la
nieve. El parque de El Castillo estaba ideal para dar un paseo nocturno y ver las luces de la ciudad desde arriba. A pesar del frío de la noche, valía la pena subir a verlo. Es la cara bonita del tiempo; en carretera es otra cosa.
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo. MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo. MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo. MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo. MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo. MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo. MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva
La nieve cubre Soria y el parque del Castillo MonteseguroFoto
Pase nocturno mientras nieva