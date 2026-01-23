Alerta al tráfico en Soria por nieve: cadenas entre Vinuesa y La Rioja y precaución en la So 615, desde Garray

Todas las montañas de alrededor de la capital se encuentran nevadas este viernes 23 de enero.MONTESEGUROFOTO

La borrasca Ingrid comienza a complicar el tráfico en la red viaria de Soria. A esta hora de la tarde del viernes, son tres las carreteras afectadas por el azote del temporal, todas ellas de la red secundaria.

La carretera en peor estado para la circulación está en Pinares: es la So 830, desde el municipio de Vinuesa hasta el límite con la comunidad de La Rioja , entre el kilómetro 9 y el 28, donde es necesario circular con cadenas por nieve.

También hay nieve en la So 615, desde Garray (N-111) a la So 650 , entre los kilómetros 18 al 20,86, lo que exige precaución al tráfico.

En la misma carretera, la So 615, se dan las mismas circunstancias de la So 650 a la So 630, en un tramo más amplio, desde el kilómetro 20,86 al 28, según Carreteras de la Junta.

Las tres vías se encuentra en la Ibérica Soriana, zona norte de la provincia, y anticipan lo que vendrá en la recta final de este 23 de enero, según la predicción de la Aemet, que sitúa en aviso naranja la zona de la Meseta de Soria y en amarillo las franjas del norte y sur de la provincia. Con bastante probabilidad la situación empeorará conforme avance la tarde.

A esta hora, la Dirección General de Tráfico mantiene restricciones para vehículos de mercancías de más de 7.500 kilos en siete tramos de carreteras de Soria.