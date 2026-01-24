El Ayuntamiento de Soria destina 18.000 euros para saber qué piensan los jóvenes de la prostitución

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Soria tiene previsto desarrollar un estudio para conocer la «percepción» de los hombres jóvenes sobre la prostitución en la ciudad. Para ello ha cerrado la contratación de un consultor que guiará ese estudio y que supondrá el desembolso de algo más de 18.000 euros. Los trabajos contratados se extenderán durante un periodo de 9 meses.

La información está recogida en la plataforma de Contratación del Estado. Se trata de un contrato menor gestionado desde el departamento de Alcaldía del Ayuntamiento de Soria, según consta en el documento de adjudicación. Concretamente, el objeto del contrato es «Consultoría para la realización de un estudio sobre la percepción de los hombres jóvenes respecto a la prostitución en la ciudad de Soria». Los trabajos han sido adjudicados a Olmo Morales Albarrán por un importe de 18.149,99 euros, según consta en el pliego, con un plazo de ejecución de 9 meses.

Olmo Morales es licenciado en Sociología por la Complutense y cuanta con un máster oficial en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales: Innovaciones y Aplicaciones por el mismo centro.

En los últimos años ha colaborado en varias actividades con el Ayuntamiento de Soria de la mano de la concejalía de Igualdad. A finales del año 2023 la concejala de Igualdad, Gloria Gonzalo, junto con el sociólogo y la diseñadora Joly presentaron la campaña Somos los otros dentro de la estrategia feminista que «considera fundamental trabajar también con los hombres para conseguir un mundo más justo e igualitario». La campaña tenía la finalidad de ayudar a los hombres a darse cuenta de la importancia de su implicación en la construcción de un mundo más justo para las mujeres. «El día a día, la cotidianidad, es el lugar en donde se manifiesta el machismo más sutil, el que todos practicamos y en donde tenemos que poner el foco los hombres, aunque no nos pensemos machistas a priori», explicaron. Dos años antes, a mediados de 2021, Morales Albarrán también participó en unos talleres sobre nuevas masculinidades en el marco del primer ciclo de encuentros sobre el feminismo.

Precisamente, recordar que en estos meses está activo el VI ciclo de VI ciclo de encuentros para el feminismo y que en el mes de febrero se hablará también sobre prostitución. El próximo 6 de febrero, viernes, está prevista la celebración de la conferencia ¿Qué hay de malo en la prostitución? a cargo de Beatriz Gimeno en el Espacio Feminista Concha de Marco.

No es la primera vez que desde el Ayuntamiento se hacen estudios para conocer la opinión de los jóvenes en asuntos controvertidos. A finales de 2023 se presentó un estudio elaborado tras más de 1.200 encuestas que abordaba aspectos como el machismo, la pornografía o la sexualidad de los jóvenes de la ciudad.