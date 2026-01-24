La nieve y el hielo afectan al tráfico en Soria: 7 carreteras con cadenas y 22 exigen precaución

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La borrasca Ingrid se ha apaciguado en la jornada de este sábado bajando de intensidad, si bien el estado de las carreteras sigue siendo preocupante en la provincia de Soria. La nieve caída esta pasada noche y el hielo hacen que gran parte de la red viaria de la provincia requiera especial precaución y cadenas en algunos tramos, todos en la red secundaria. Por lo que respecta a la red de carreteras del Estado, la única incidencia es en la A-15, con kilometración creciente en toda la autovía desde Salinas de Medinaceli hasta Lubia, 63 kilómetros en los que está prohibido adelantar para camiones y hay nivel verde, una vez que se han levantado las restricciones de vehículos pesados.

En la mañana de este sábado 24 el estado de 22 carreteras comarcales y locales en Soria requiere circular con atención. Entre ellas, hay un total de siete vías en la que son necesarias cadenas en algunos de sus tramos:

SO-132 . De Medinaceli (NII) a Barahona (CL101) y desde aquí a La Riba de Escalote (SO-152). Es un tramo de algo más de 45 kilómetros, que hay que hacer con cadenas.

. De Medinaceli (NII) a Barahona (CL101) y desde aquí a La Riba de Escalote (SO-152). Es un tramo de algo más de 45 kilómetros, que hay que hacer con cadenas. SO-411 . De Medinaceli al límite con Castilla La Mancha.

. De Medinaceli al límite con Castilla La Mancha. SO-615 . Desde Garray (N-111) a la SO-650 y de ésta a la SO-630, entre el kilómetro 15 y hasta el 30 con cadenas o ruedas adaptadas. En el resto de la carreteras, se indica precaución por la existencia de nieve helada .

. Desde Garray (N-111) a la SO-650 y de ésta a la SO-630, entre el kilómetro 15 y hasta el 30 con cadenas o ruedas adaptadas. En el resto de la carreteras, se indica precaución por la existencia de nieve helada . SO-630 . Desde San Pedro (SO 650) a Castilruiz, entre el kilómetro 12 y 25. En el resto de la vía, se requiere precaución de la SO-615 a San Pedro (SO-650) y hasta Castilruiz, del kilómetro 25 al 36.

. Desde San Pedro (SO 650) a Castilruiz, entre el kilómetro 12 y 25. En el resto de la vía, se requiere precaución de la SO-615 a San Pedro (SO-650) y hasta Castilruiz, del kilómetro 25 al 36. SO-650 . Del puerto de Oncala (SO615) a San Pedro Manrique (SO630) en los cinco primeros kilómetros. A partir de ahí, precaución.

. Del puerto de Oncala (SO615) a San Pedro Manrique (SO630) en los cinco primeros kilómetros. A partir de ahí, precaución. SO-820 . Cadenas desde la N-111 a Sotillo del Rincón y hasta la 810, en casi 29 kilómetros. Y precaución de la SO-810 a Vinuesa (SO-830) y a Molinos (CL-117).

. Cadenas desde la N-111 a Sotillo del Rincón y hasta la 810, en casi 29 kilómetros. Y precaución de la SO-810 a Vinuesa (SO-830) y a Molinos (CL-117). SO-830. La carretera de Vinuesa (SO-820) hasta el límite con La Rioja requiere cadenas entre los kilómetros 9 y 25. En el resto precaución.

Además, es necesario conducir con cuidado en estas otras carreteras de la red secundaria, según el parte de vialidad de Carreteras de la Junta:

CL-101. Precaución por hielo y nieve desde Ólvega, hasta la Nacional 234, Gómara a carretera de Baniel-Perdices y Almazán; de Almazán a Villasayas y Barahona y de aquí al límite con Castilla-La Macha.

CL-116. Hielo en tramos de la vía entre El Burgo y Hortezuela; de la SO-100 a Almazán y Morón de Almazán y de aquí a Monteagudo de las Vicarías.

CL-117. El hielo en la calzada obliga a circular con precaución entre el límite con la provincia de Burgos hasta Duruelo, Molinos y Abejar.

SO-100. Desde Soria (SO-20) a Quintana Redonda (SO-115); de Fuentepinilla (SO-110) a la Comarcal 116 y hasta Berlanga.

SO-115. Desde Quintana Redonda (SO-100) a Matamala de Almazán (SO-110).

SO-135. De la SO-160 (Retortillo de Soria) a Montejo de Tiermes y desde esta población al límite con Segovia.

SO-160. Desde El Burgo de Osma (N-122) al Puente Portuguí; desde este enclave hasta Recuerda; desde Recuerda a Retortillo de Soria; y de aquí al límite con Castilla La Mancha.

SO-340. De Almenar de Soria (N-234) a Gómara (CL-101); desde aquí a Serón y a Deza.

SO-350. De Gómara (SO-340) a Deza.

SO-620. De La Rubia (SO-615) a la N-111.

SO-800. De Toledillo (N-234) hasta El Royo (SO-820).

SO-810. Desde Cidones (N-234) a la SO-820.

SO-910. Desde la N-122 (Venta Nueva) a Abejar (N-234). Tramo cortado por objetos en la calzada debido a un incidente.

SO-920. Desde Valdemaluque a San Leonardo (N-234).

SO-934. Desde San Leonardo de Yagua (SO-920) hasta Guijosa. Y desde esta población al límite de la provincia de Burgos.