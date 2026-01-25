La Junta se inclina por avalar a Ondara para que acceda a financiación bancaria

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La empresa Ondara Directorships, ubicada en Garray y dedicada al cultivo de cannabis con fines medicinales, sigue luchando para garantizar su viabilidad. En esa pelea, en la que lleva inmersa varios meses, por fin ha encontrado un aliado en la Junta de Castilla y León. El Ejecutivo autonómico, en una reunión celebrada esta misma semana, ha comunicado a la empresa que estaría dispuesta a avalar a Ondara para lograr un préstamo que le permitiera hacer frente a sus obligaciones financieras hasta que pueda hacer efectiva la venta de su producto. La operación no está cerrada y Ondara aún tiene que aportar documentación, pero ambas partes están en sintonía y podría cerrarse el acuerdo en cuestión de mes o mes y medio, según fuentes de la propia empresa.

Fuentes de Ondara explicaron que el pasado lunes se celebró un nuevo encuentro con la Junta de Castilla y León en Soria. En la reunión también participaron representantes del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (IceCyL), responsables de Iberaval y una representación de Soria Futuro. La empresa asegura que en esa reunión el mensaje que transmitió la Junta es que «nos va a apoyar». En los próximos días desde Ondara se debe aportar más información con respecto a la situación actual de la empresa «para ver hasta dónde se puede llegar» así como datos sobre los acuerdos comerciales de Ondara de cara a tener las máximas garantías sobre la viabilidad del proyecto.

El apoyo del Ejecutivo autonómico se formalizaría a través de un aval que permitiera a la empresa acceder a un crédito o un préstamo bancario a través de los diferentes instrumentos financieros vinculados a la Junta. No obstante, nos es una operación cerrada y también se trabaja en otras posibilidades.

Cabe recordar que Ondara y la Junta llevan varios meses de conversaciones sobre posibilidades de financiación. La postura inicial del Gobierno autonómico siempre fue que el apoyo estaba condicionado a algunas cuestiones como la recuperación del empleo, el inicio de la actividad productiva o nuevas aportaciones de capital por parte de los socios. Ondara considera que ha cumplido con esas condiciones y que era necesario un apoyo, en forma de aval, para poder lograr una inyección económica –cifrada en unos 2 millones de euros–. Ahora el acuerdo está más cerca que nunca. «La reunión ha sido muy positiva», insistieron desde la empresa destacando la buena disposición de la Junta y el resto de agentes económicos participantes.

Aunque las noticias son positivas y el acceso a financiación debería ser un balón de oxígeno para Ondara, hay un punto negativo. Entre los pasos que aún debe dar Ondara –entrega de la documentación– y la tramitación del aval, se estima que pasarán entre mes y mes y medio. Es un tiempo que puede resultar excesivo para Ondara por las necesidad imperiosa de circulante. En este contexto, la propiedad sigue trabajando de cara a poder tener otras posibilidades que aceleren la entrada de fondos a la empresa. Ahora mismo y en función de como avanza las tareas productivas, Ondara considera que podría tener ingresos a través de la venta de cannabis medicinal en torno a finales de febrero o mediados de marzo, siempre con absoluta prudencia. La empresa insiste que a partir de ese momento la situación ya se «normalizaría». Hay que recordar que Ondara ya tiene firmado un acuerdo comercial con una empresa de Alemania, pero se exploran otras opciones en aras a acelerar la posibilidad de que la empresa obtenga ingresos.

Mientras el foco financiero acapara las mayores preocupaciones de Ondara, la empresa mantiene el ritmo productivo de plantaciones y cosechas. En este capítulo siguen llegando buenas noticias y es que en los últimos días han incorporados 6 nuevos trabajadores –uno de ellos lo hará la semana que viene–. Ahora mismo la plantilla total de Ondara se sitúa en el entorno de los 55 empleados. Fuentes de la empresa incidieron en que las contrataciones se realizan en función del a capacidad económica, es decir, que cuando haya un funcionamiento regular de la producción y venta del cannabis la plantilla podría aumentar.

De forma paralela, Ondara también mantiene abierta la tramitación con la Agencia Española del Medicamento para sumar más variedades y más superficie de plantación. Estos nuevos permisos supondrían aumentar el valor del producto de Ondara y abrir el abanico de posibles clientes para el cannabis producido en Garray.

El máximo responsable de Ondara, David Engel, explicó hace un par de semanas, en declaraciones en primicia a este medio, que hay una amplia colaboración con «cultivadores y profesionales» del cannabis de Estados Unidos e incluso han venido expertos estadounidenses para asesorar a los trabajadores de Ondara. Estas relaciones derivan en que hay «puertas abiertas» para llegar a acuerdos comerciales con importantes socios y empresas del citado país. El propio empresario norteamericano ha estado estas últimas semanas en España para liderar las diferentes negociaciones que tiene en marcha Ondara de cara a lograr asegurar la viabilidad del proyecto de producción de cannabis que inició hace ahora seis años.