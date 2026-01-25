Un premio de la Bonoloto deja en Soria 7 millones de euros

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El sorteo de la Bonoloto ha dejado en Soria un premio de 7 millones de euros. El premio corresponde al sorteo de este sábado 24 de enero en el que únicamente ha habido un boleto acertante de primera categoría.

El boleto con la combinación ganador fue validado en la Administración de Loterías número 5, situada en la calle Estudios, número 7, junto al popular mercado de abastos de la capital soriana. La combinación ganadora es la siguiente: 38-42-04-02-03-05, con el complementario el 23 y el reintegro el 6. Como se observará, la citada combinación es, además y como poco, curiosa, con cuatro números seguidos (2, 3, 4 y 5).

La cantidad total del premio es de 7.278.727,69 euros, según concreta la Delegación de Loterías y Apuestas del Estado en Soria. La recaudación ascendió a 3,7 millones de euros. Se trataría de uno de los mayores premios que han caído en la provincia.