¿Qué haría usted si le tocan 7 millones de euros a la Bonoloto? (o cualquier otra Lotería)

Siete millones de euros. Bote pronto, una alegría desbordante, un sueño o puede que para algunos cierto vértigo. ¡Quién sabe! No hace falta ser un fiel jugador de lotería para haberse hecho la pregunta en alguna ocasión. ¿Qué haría yo si me tocara la lotería? Desconocemos lo que hará el afortunado acertante de la Bonoloto a quien este sábado 24 de enero le han llovido del cielo 7 millones de euros, con un boleto sellado en la Administración de Loterías número 5 de Soria. Pero como soñar es gratis y estamos en la provincia que más juega a la lotería del país -como así atestiguan las estadísticas-, preguntamos a varios vecinos de la capital: ¿Qué haría usted si le tocaran siete millones de euros a la Bonoloto? Tampoco queremos ser puntillosos, así que nos sirve cualquier otra lotería: Primitiva, Euromillones, El Gordo, Lotería Nacional, la Quiniela, Quinigol, Lototurf... No olvidemos el Sorteo de Navidad ni el del Niño, que aquí la confianza siempre es mayor, aunque los premios sean más bajos.

El día no animaba al paseo, así que buscamos a cubierto a quienes se atrevan a responder la pregunta, fácil aparentemente, pero quizá no lo sea tanto. A media mañana encontramos a Juan Carlos Díez (60 años) tomando un café solo en un bar del Calaverón y la sorpresa está servida. Sin saberlo, damos con alguien a quien, "hace años", nos cuenta, le tocaron unos ocho millones de pesetas. "Fue cuando cayó al Frente Rojillo". De ahí, quizá, lo que nos responde: "Guardaría la lotería en una caja y no se lo contaría a nadie. Pero a nadie nadie. Yo seguiría con mi vida normal", asegura antes de dar otro sorbo a su café en el bar Maná.

Con semblante escéptico, Juan Carlos dice con conocimiento de causa que si te toca la lotería "te salen muchos amigos y conocidos, cuando en verdad, los amigos amigos se pueden contar con los dedos de una mano y te sobran". Repetimos la pregunta. "¿Qué haría? Es que siento que tengo de todo. Veinticinco radios -mi padre se dedicaba a arreglarlas-, tres ordenadores, una televisión muy grande. No sé". Después de insistir, confiesa que preguntaría a su familia "si necesitan algo" e invitaría a un viaje a su amiga Noelia y a su novio David. Además, él también viajaría a Tenerife con su pareja. "Estoy enamorado de Tenerife, he ido ya cinco veces". A su madre, con la que vive, le compraría una joya.

Cuando le tocó en 1997, le pidió vacaciones a su jefe "y no me las dio porque había que terminar la obra, así que seguí trabajando". Sobre aquella ocasión, dice que "al final la vida social te quema, la juerga acaba cansándote. Mucho", apostilla.

En la sobremesa, o en el vermú tardío como parece que es el caso sobre las 15 horas, encontramos en una terraza protegida en el centro de la capital a Luis Alberto Daniel Rojas (43 años), nacido en Cuba. "Lo primero que haría sería dar las gracias. Estaría muy contento y feliz y daría las gracias por ello", dice este cubano, con medio año residiendo en la capital, donde piensa quedarse. Luis Alberto, más conocido, dice, por Cobre, tiene claro qué haría si le tocaran 7 millones de euros en la lotería. "Invertiría parte del dinero en un club de puros, montaría este negocio", apunta mientras da cuenta de uno, que lleva fumado más de la mitad. El premio da mucho, inquirimos. ¿Algo más? "Claro, claro. Ayudaría económicamente a mi familia y guardaría una reserva", parte de la cual la metería en el banco. "Ahora soy feliz con los dos pesos que la vida me ha dado, y sería igualmente feliz si me tocara la lotería. Ahora y entonces, una bendición", asegura sonriendo en la terraza del Red Lyon.

Reconoce, no obstante, que "un poco sí me cambiaría la vida. Podría hacer más cosas lindas de las que la vida me ha dado". Y se atreve con una sugerencia al afortunado ganador de la Bonoloto de este sábado: "Que siga siendo feliz y un excelente ser humano que seguro ya es".

Dos horas más tarde, aguacero en el exterior y con bastantes calabazas en establecimientos hosteleros del centro a la hora de atreverse a soñar en voz alta, encontramos a Santiago Sánchez (40 años), de Paraguay, en el bar Capote, junto a la barra pero no consumiendo sino de trabajo.

"Emprendería un negocio para poder vivir de ello". Repetimos la cifra para dejar claro que son siete mi-llo-es y que dan para mucho. Pero no cambia demasiado su respuesta. "Sí, sí, montaría algo, para no ser conformista y trabajar". Lo haría indistintamente aquí en España o en su país, donde, eso sí, tiene claro que "construiría una casa con piscina. Es mi sueño".

Padre de dos hijos, Santiago invertiría en la formación de sus pequeños, añade, acordándose asimismo de las personas necesidades a las que faltan alimentos y no tienen dónde dormir.