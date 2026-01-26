Luz verde a 25 obras en Soria por 3,7 millones por daños de la granizada de junio de 2025

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre Zubiri, preside la Comisión de Asistencia que ha emitido informe favorable a 25 proyectos presentados por 17 entidades locales de la provincia: 16 ayuntamientos más la Diputación Provincial. El importe conjunto asciende a 3.711.264 euros. Estos proyectos son susceptibles de recibir subvención por los daños causados por el granizo y las inundaciones sufridas el 11 y 12 de junio de 2025. Fue un episodio tormentoso severo por inestabilidad atmosférica asociada a una DANA, que produjo fuertes tormentas, granizo e intensa actividad eléctrica.

La Comisión ha revisado la documentación de las solicitudes y ha comprobado su adecuación a las bases reguladoras, la titularidad de los bienes, la relación directa con los daños y la viabilidad presupuestaria para la ejecución. No habido ninguna propuesta de desestimación.

Los proyectos se tramitan al amparo de la resolución de 30 de octubre de 2025 de la Secretaría General de Coordinación Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que aprobó la convocatoria de subvenciones estatales para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y en la red viaria provincial. Cubre los daños por las afecciones de emergencia debidos a episodios de inundaciones y otros fenómenos entre el 25 de marzo y el 22 de junio de 2025, que motivaron la activación de planes de emergencia. En Soria, las catástrofes naturales se produjeron únicamente los días 11 y 12 de junio mencionados.

Entre las actuaciones con mayor presupuesto figuran cuatro proyectos de la Diputación Provincial de Soria en carreteras provinciales. Alcanzan los 3.246.600 euros. El resto incluye reparaciones de caminos y firmes, mejoras de abastecimiento y depósitos de agua, y trabajos en edificios y equipamientos municipales.

Además de los 3,2 millones de la Diputación Provincial de Soria, los 16 ayuntamientos con proyectos de reparación y reposición de infraestructuras y servicios básicos son los siguientes: Velamazán (96.500 euros), Medinaceli (91.097 euros), Langa de Duero (53.500 euros), Los Rábanos (46.388 euros), Noviercas (40.000 euros), Covaleda (23.736 euros), Nepas (21.780 euros), Villasayas (20.000 euros), Duruelo de la Sierra (19.746 euros), Barca (12.876 euros), Caracena (12.000 euros), Fresno de Caracena (8.000 euros), Carrascosa de Abajo (6.000 euros), Pozalmuro (5.539 euros), Viana de Duero (5.000 euros) e Hinojosa del Campo (2.502 euros).