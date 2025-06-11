Heraldo-Diario de Soria

Fotos de la espectacular tromba de granizo y lluvia caída en Soria

Una intensa tormenta de agua y granizo ha provocado inundaciones en el centro de Soria durante el anochecer. Al parecer la tromba descargó principalmente en el centro de la capital, pero otros puntos de la provincia también reportaron daños por la granizada.

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

Al caer la tarde, una fuerte tormenta de agua y granizo causó inundaciones en el centro de Soria. Aunque la mayor parte de la precipitación intensa se concentró en el corazón de la ciudad, otras áreas de la provincia también sufrieron daños debido a la granizada.

Al igual que en otras provincias de Castilla y León, Soria se encontraba en alerta amarilla este miércoles, con pronósticos de fuertes chubascos, granizo y rachas de viento muy intensas, lo cual se cumplió. Durante la noche anterior, la provincia registró las temperaturas mínimas más bajas del país.

Para el jueves 12, la Aemet prevé un aumento de la nubosidad por la mañana, con posibilidad de chubascos tormentosos que podrían ser intensos, aunque se espera que disminuyan a lo largo de la mañana, quedando el cielo poco nuboso. 

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

El granizo cubrió de blanco diversas zonas

El granizo cubrió de blanco diversas zonasSARA ROMERO

Granizada sobre la capital

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

El granizo tiñó de blanco algunas zonas

El granizo tiñó de blanco algunas zonasJUAN ANGEL

Granizada sobre la capital

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudad

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Granizada sobre Soria

El granizo cubrió de blanco diversas zonas

El granizo cubrió de blanco diversas zonasSARA ROMERO

Granizada sobre la capital

El granizo cubrió de blanco diversas zonas

El granizo cubrió de blanco diversas zonasJUAN ANGEL

Granizada sobre la capital

Granizada sobre la capital

Granizada sobre la capitalMJHC

Granizada sobre la capital

tracking