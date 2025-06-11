Fotos de la espectacular tromba de granizo y lluvia caída en Soria

La tormenta dejó inundados ciertos puntos de la ciudadMARIO TEJEDOR

Al caer la tarde, una fuerte tormenta de agua y granizo causó inundaciones en el centro de Soria. Aunque la mayor parte de la precipitación intensa se concentró en el corazón de la ciudad, otras áreas de la provincia también sufrieron daños debido a la granizada.

Al igual que en otras provincias de Castilla y León, Soria se encontraba en alerta amarilla este miércoles, con pronósticos de fuertes chubascos, granizo y rachas de viento muy intensas, lo cual se cumplió. Durante la noche anterior, la provincia registró las temperaturas mínimas más bajas del país.

Para el jueves 12, la Aemet prevé un aumento de la nubosidad por la mañana, con posibilidad de chubascos tormentosos que podrían ser intensos, aunque se espera que disminuyan a lo largo de la mañana, quedando el cielo poco nuboso.