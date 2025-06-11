Una espectacular tromba de agua y granizo en Soria convierte el parque de la Dehesa en un río

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Una espectacular tromba de agua y granizo ha inundado esta noche el centro de Soria. La tormenta ha durado apenas 15 minutos, pero ha descargado mucha agua e inundado algunas calles. Especialmente afectado ha resultado el parque de la Dehesa, donde el agua bajaba con un río por todas las calles de la Alameda de Cervantes. También se ha visto afectado el Casco Viejo y otros puntos como la calle Nicolás Rabal, donde a esta hora hay enormes balsas de agua, que dificultan sobremanera la circulación, con los coches pasando muy despacio. Las calles del polígono no han resultado tan afectadas.

Al igual que el resto de provincias de Castilla y León, Soria estaba durante esta jornada de miércoles en alerta amarilla, con la predicción de que se podían registrar chubascos fuertes, granizo, grande y rachas muy fuertes de viento, como así ha sido. La pasada noche, la provincia marcó las temperaturas mínimas del país.

Dos personas luchando contra el viento con un paraguas.MARIO TEJEDOR

Al cierre de esta edición, aún no se había hecho balance de los posibles daños ocasionados por la tormenta, que ha estado acompañada de gran aparato eléctrico.

Para este jueves 12, la predicción de la Aemet apunta nubosidad de evolución a primeras, con probabilidad de chubascos tormentosos que podrían ser fuertes, aunque tenderán a remitir durante la mañana, quedando poco nuboso.

Por lo que respecta a las temperaturas mínimas irán en descenso y las máximas no ofrecerán cambios o irán en ligero ascenso. El viento soplará del suroeste y sur, flojo con intervalos de moderados.