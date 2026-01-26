Estas son las 25 obras aprobadas por los daños por granizo en Soria (pueblos y cuantía)

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha informado favorablemente sobre 25 proyectos presentados por 17 entidades locales, incluida la Diputación, que recibirán ayudas por los datos ocasionados por el granizo y las inundaciones producidas el 11 y el 12 de junio. Estas son las obras seleccionadas:

1.273.600 euros – Diputación Provincial de Soria: SO-P-3247 (0+000–7+270), tramo SO-P-3002–SO-P-3107. 749.000 euros – Diputación Provincial de Soria: SO-P-4138 (0+000–4+100), tramo CL-116–SO-P-4137. 624.000 euros – Diputación Provincial de Soria: SO-P-3106 (3+900–7+800), tramo CL-101 Tejado–Nolay. 600.000 euros – Diputación Provincial de Soria: mejora del drenaje en la SO-P-4126 (8+560–8+730). 60.000 euros – Ayuntamiento de Medinaceli: cubierta de la Biblioteca. 53.500 euros – Ayuntamiento de Langa de Duero: Camino Negro (pol.36 parc.9001 y pol.38 parc.9002). 48.300 euros – Ayuntamiento de Velamazán: caminos, zona este. 48.200 euros – Ayuntamiento de Velamazán: caminos, zona oeste. 46.388 euros – Ayuntamiento de Rábanos, Los: acceso al cementerio y Camino Hondo Veguilla. 40.000 euros – Ayuntamiento de Noviercas: caminos del término municipal. 24.097 euros – Ayuntamiento de Medinaceli: cubierta y lucernario de la cocina-comedor de la Alhóndiga. 21.780 euros – Ayuntamiento de Nepas: daños en varios caminos. 20.000 euros – Ayuntamiento de Villasayas: daños en el camino La Cueva. 19.746 euros – Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra: camino de las Serrerías. 12.876 euros – Ayuntamiento de Barca: bomba de abastecimiento de agua. 12.000 euros – Ayuntamiento de Caracena: canal de riego y presa. 10.234 euros – Ayuntamiento de Covaleda: camino del polígono industrial Cabañares. 8.000 euros – Ayuntamiento de Fresno de Caracena: canalones y tejados municipales. 7.485 euros – Ayuntamiento de Covaleda: camino de San Matías al Cubo. 7.000 euros – Ayuntamiento de Medinaceli: firme del acceso al depósito de Lodares. 6.017 euros – Ayuntamiento de Covaleda: bacheo en varias calles. 6.000 euros – Ayuntamiento de Carrascosa de Abajo: actuación sobre el depósito de agua. 5.539 euros – Ayuntamiento de Pozalmuro: equipamiento del depósito municipal de agua. 5.000 euros – Ayuntamiento de Viana de Duero: daños en el camino Carragómara. 2.502 euros – Ayuntamiento de Hinojosa del Campo: equipamiento del depósito de agua.

Con este informe favorable, la Subdelegación del Gobierno continúa la tramitación de las ayudas para facilitar la recuperación de infraestructuras básicas y la normalidad de los servicios públicos locales en la provincia. A los proyectos subvencionables se les podrá conceder una subvención de hasta el 50 % de su coste.