Estas son las 25 obras aprobadas por los daños por granizo en Soria (pueblos y cuantía)

El presupuesto, con ayudas del Gobierno, alcanza los 3,7 millones 

José Sosa
Soria

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha informado favorablemente sobre 25 proyectos presentados por 17 entidades locales, incluida la Diputación, que recibirán ayudas por los datos ocasionados por el granizo y las inundaciones producidas el 11 y el 12 de junio. Estas son las obras seleccionadas: 

  1. 1.273.600 euros – Diputación Provincial de Soria: SO-P-3247 (0+000–7+270), tramo SO-P-3002–SO-P-3107.
  2. 749.000 euros – Diputación Provincial de Soria: SO-P-4138 (0+000–4+100), tramo CL-116–SO-P-4137.
  3. 624.000 euros – Diputación Provincial de Soria: SO-P-3106 (3+900–7+800), tramo CL-101 Tejado–Nolay.
  4.  600.000 euros – Diputación Provincial de Soria: mejora del drenaje en la SO-P-4126 (8+560–8+730).
  5.  60.000 euros – Ayuntamiento de Medinaceli: cubierta de la Biblioteca.
  6.  53.500 euros – Ayuntamiento de Langa de Duero: Camino Negro (pol.36 parc.9001 y pol.38 parc.9002).
  7.  48.300 euros – Ayuntamiento de Velamazán: caminos, zona este. 
  8.  48.200 euros – Ayuntamiento de Velamazán: caminos, zona oeste.
  9.  46.388 euros – Ayuntamiento de Rábanos, Los: acceso al cementerio y Camino Hondo Veguilla.
  10. 40.000 euros – Ayuntamiento de Noviercas: caminos del término municipal.
  11.  24.097 euros – Ayuntamiento de Medinaceli: cubierta y lucernario de la cocina-comedor de la Alhóndiga.
  12.  21.780 euros – Ayuntamiento de Nepas: daños en varios caminos.
  13.  20.000 euros – Ayuntamiento de Villasayas: daños en el camino La Cueva.
  14.  19.746 euros – Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra: camino de las Serrerías.
  15.  12.876 euros – Ayuntamiento de Barca: bomba de abastecimiento de agua.
  16.  12.000 euros – Ayuntamiento de Caracena: canal de riego y presa.
  17.  10.234 euros – Ayuntamiento de Covaleda: camino del polígono industrial Cabañares.
  18.  8.000 euros – Ayuntamiento de Fresno de Caracena: canalones y tejados municipales.
  19.  7.485 euros – Ayuntamiento de Covaleda: camino de San Matías al Cubo.
  20.  7.000 euros – Ayuntamiento de Medinaceli: firme del acceso al depósito de Lodares.
  21.  6.017 euros – Ayuntamiento de Covaleda: bacheo en varias calles.
  22.  6.000 euros – Ayuntamiento de Carrascosa de Abajo: actuación sobre el depósito de agua.
  23.  5.539 euros – Ayuntamiento de Pozalmuro: equipamiento del depósito municipal de agua.
  24.  5.000 euros – Ayuntamiento de Viana de Duero: daños en el camino Carragómara.
  25.  2.502 euros – Ayuntamiento de Hinojosa del Campo: equipamiento del depósito de agua.

Con este informe favorable, la Subdelegación del Gobierno continúa la tramitación de las ayudas para facilitar la recuperación de infraestructuras básicas y la normalidad de los servicios públicos locales en la provincia. A los proyectos subvencionables se les podrá conceder una subvención de hasta el 50 % de su coste.

