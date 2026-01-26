El pueblo de Soria con una picota de hierro única en España que fascina a National Geographic y a los amantes de la historia

Rello, en lo alto de un promontorio rocoso, conserva uno de los recintos amurallados mejor preservados de Soria.Getty Images

En la provincia de Soria, en Castilla y León, existe una villa medieval tan singular que incluso National Geographic ha puesto su mirada en ella. Se trata de Rello, una pequeña localidad fortificada cuyo patrimonio histórico ha captado la atención internacional gracias, sobre todo, a un símbolo que la distingue de todos los demás pueblos de España: su picota metálica de justicia.

Rello: la villa medieval que destaca National Geographic

Según el artículo de National Geographic, esta villa amurallada es uno de esos rincones de Castilla y León que «ofrece varias sorpresas a los amantes de la historia», comenzando por su estratégica ubicación y su excepcional conjunto defensivo medieval.

La revista describe a Rello como un pueblo de calles empedradas y casas de piedra caliza que han permanecido prácticamente inalteradas a lo largo de los siglos, un lugar capaz de transportar al visitante a otra época gracias a su impresionante muralla, su castillo y, sobre todo, su picota.

La picota metálica que National Geographic señala como única en España

Lo que realmente ha llamado la atención de National Geographic (y lo que el medio destaca desde el primer párrafo de su artículo) es que en Rello se conserva la única picota metálica de toda España, un símbolo de justicia señorial que, a diferencia de la mayoría (que son de piedra) está hecha de hierro.

National Geographic explica con detalle que, aunque tradicionalmente las picotas y los rollos jurisdiccionales eran columnas que simbolizaban el poder del señorío y la administración de justicia, «la única picota de metal de España se encuentra en este pueblo castellano.»

Esta picota (que técnicamente puede identificarse como un rollo jurisdiccional) fue construida aprovechando el casco de una bombarda del siglo XV o XVI, una primitiva pieza de artillería usada en la Edad Media. Además, en la base aparece inscrito el popular dicho local: «El rollo de Rello es de hierro», que subraya aún más su singularidad.

Un patrimonio que conserva la historia de España

Rello no sólo destaca por su picota de hierro, sino también por el resto de su patrimonio medieval, el cual National Geographic pone en contexto como parte esencial de su encanto. La villa está rodeada por murallas construidas originalmente en el siglo XII, que conservan tramos bien preservados con torres y almenas. Intramuros se alzan la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVII, y la fortaleza que domina el conjunto amurallado.

A pocos kilómetros, fuera del recinto, se encuentra la Torre de Tiñón, una atalaya de origen medieval vinculada a la leyenda de Almanzor, otro de los elementos que hacen de Rello un lugar tan evocador y señalado por National Geographic como imperdible para los amantes de la historia.

El medio destaca que, a pesar de su escasa población y su condición de enclave prácticamente perdido en la España vaciada, este pueblo soriano mantiene un patrimonio histórico excepcional que merece ser conocido.

Al señalar a Rello como un destino histórico fascinante, National Geographic no sólo pone en valor sus monumentos, sino que también contribuye a proyectar internacionalmente la riqueza cultural de un rincón de Castilla y León que conserva una pieza de justicia (literal y simbólica) sin parangón en todo el país.