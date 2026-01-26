La Consejería de Educación reclama a Subdelegación más seguridad en los entornos del colegio de Navaleno

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La decisión de los padres del colegio Pinar Grande de Navaleno de sacar a sus hijos del centro educativo este lunes, bajo amenaza de no volverlos a llevar si no se dan las condiciones de seguridad tras la puesta en libertad del atrincherado, ha corrido como un reguero de pólvora en la provincia.

El hombre de 39 años que se parapetó el pasado jueves junto a sus dos hijos a los que sacó del colegio, y que obligó a la intervención de un mediador de la Comandancia de la Guardia Civil para deponer su actitud, está causando un profundo rechazo, a tal punto que temen nuevas acciones, de ahí que hayan reclamado medidas en 24 horas.

Desde la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León han señalado a Heraldo Diario de Soria que el director provincial de Educación acudió al centro en la mañana de este lunes para escuchar a los padres «ante la preocupación existente entre las familias por la sensación que, según manifestaron, les produce lo que consideran falta de seguridad en los entornos del centro, y que por eso decidieron sacar a los niños del colegio».

El departamento de Rocío Lucas explica que la Junta se ha puesto en contacto con la Subdelegación del Gobierno «para reclamar más seguridad en los entornos del centro educativo con el objetivo de que la actividad docente vuelva a la normalidad lo antes posible».

Del mismo modo apunta que desde la Delegación Territorial se mantiene contacto constante con el Ayuntamiento de Navaleno para «conocer la situación del municipio y coordinar la colaboración necesaria entre administraciones».