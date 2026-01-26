El subdelegado del Gobierno ante la crisis educativa en Navaleno: "Los jueces han dictado medidas cautelares"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, ha valorado este lunes la decisión de los padres de sacar a sus hijos del colegio Pinar Grande por "seguridad" tras la liberación del atrincherado, que ha regresado al municipio. El representante del Gobierno en la provincia ha señalado a Heraldo Diario de Soria que "el jueves se detuvo a esta persona" y se ha remitido a "las medidas cautelares que ha adoptado un juez".

En cualquier caso, ha señalado que "los padres están en su derecho" y que "desconozco más detalles". Ha subrayado que están "a que se cumpla la ley" y que no pueden hacer más allá "de lo que digan los jueces si no cometen más delitos".

Sobre las peticiones de los padres de que no dejen acercarse al atrincherado al colegio ni a los niños, profesores o familias, un policía vigilando el colegio todo el día y cámaras puestas cuando antes, y que se les diga e 24 horas qué van a hacer, el subdelegado no las ha valorado.