El subdelegado del Gobierno ante la crisis educativa en Navaleno: "Los jueces han dictado medidas cautelares"
El subdelegado del Gobierno en la provincia, Miguel Latorre, ha valorado este lunes la decisión de los padres de sacar a sus hijos del colegio Pinar Grande por "seguridad" tras la liberación del atrincherado, que ha regresado al municipio. El representante del Gobierno en la provincia ha señalado a Heraldo Diario de Soria que "el jueves se detuvo a esta persona" y se ha remitido a "las medidas cautelares que ha adoptado un juez".
En cualquier caso, ha señalado que "los padres están en su derecho" y que "desconozco más detalles". Ha subrayado que están "a que se cumpla la ley" y que no pueden hacer más allá "de lo que digan los jueces si no cometen más delitos".
Los padres y madres de Navaleno sacan a sus hijos del colegio por "miedo" tras ser liberado el atrincherado
Víctor F. Moreno
Sobre las peticiones de los padres de que no dejen acercarse al atrincherado al colegio ni a los niños, profesores o familias, un policía vigilando el colegio todo el día y cámaras puestas cuando antes, y que se les diga e 24 horas qué van a hacer, el subdelegado no las ha valorado.