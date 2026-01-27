El pueblo de Soria donde una leyenda africana sigue guardada en una ermita

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Durante siglos, en el interior de una pequeña ermita se ha conservado un arca de madera vinculada a una historia real de cautiverio en el norte de África. No es una recreación ni una tradición oral vaga. El objeto existe, la leyenda tiene nombre propio y el lugar donde ocurrió sigue prácticamente fuera del radar cultural de la provincia.

La historia pertenece a Peroniel del Campo, un pueblo del Campo de Gómara situado a solo 24 kilómetros de la capital soriana, donde patrimonio, arqueología y relato histórico conviven sin apenas proyección exterior.

El cautivo

La llamada leyenda del cautivo de Peroniel tiene un elemento poco habitual: un objeto físico que la respalda. Según la tradición documentada, un vecino del pueblo fue apresado y llevado a Argel, donde era encadenado y encerrado cada noche dentro de un arca de madera. Su liberación, considerada milagrosa, culminó con su aparición en la ermita de la Virgen de la Llana.

Ese arca se conserva todavía en el interior de la ermita, lo que convierte la historia en algo más que un relato devocional. Es uno de esos casos donde la frontera entre leyenda y hecho histórico se vuelve tangible, pero apenas explicado al visitante.

Piedra defensiva

El casco urbano conserva un castillo de carácter muy arcaico, conocido popularmente como el castillo de los moros. No responde al modelo monumental de otros enclaves sorianos, sino a una fortificación primitiva, vinculada al control del territorio en época medieval temprana.

A este núcleo defensivo se suma la iglesia de San Martín de Tours, románica del siglo XII, que confirma la importancia histórica del enclave dentro de la antigua Tierra de Soria, donde aparece documentado ya en el año 1270.

Huellas antiguas

El término municipal ha proporcionado restos de cerámica celtibérica y sigilata romana, lo que indica una ocupación prolongada del territorio mucho antes de la Edad Media. No se trata de un asentamiento aislado, sino de un punto integrado en las dinámicas históricas del Alto Duero.

A su alrededor se extiende un paisaje de parajes tradicionales, cañadas y fuentes que explican su valor estratégico y económico a lo largo de los siglos, hoy convertido en un entorno tranquilo pero con escasa interpretación patrimonial.

Patrimonio dormido

Peroniel del Campo reúne una combinación poco común en un espacio tan reducido: fortificación primitiva, románico rural, restos arqueológicos y una leyenda con soporte material conservado. Sin embargo, todo ello permanece prácticamente invisible fuera del ámbito local.

En una provincia que busca nuevas narrativas culturales más allá de los grandes nombres, este pueblo representa una oportunidad clara. No por lo que falta, sino por todo lo que ya existe y sigue esperando a ser contado con rigor y sin exageraciones.