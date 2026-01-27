La Aemet mantiene el nivel de alerta en Soria este miércoles y advierte: nieve en toda la provincia y viento fuerte en el centro y el sur desde primera hora

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Aemet, Agencia Estatal de Meteorología, mantiene el nivel de alerta por nieve y viento para este miércoles 28 en la provincia de Soria. Nivel amarillo que comienza esta madrugada y se prolonga durante gran parte del día como consecuencia de un carrusel de borrascas. Al paso de la borrasca Joseph le sigue ahora la borrasca Kristin, mucho más intensa, que ha obligado a la Aemet a elevar los avisos en algunas zonas del país. Se trata de una borrasca de alto impacto con precipitaciones generalizadas, y que en Soria deja nieve por los cuatro costados.

La alerta amarilla por nieve comienza sobre las 3 horas en la Ibérica, la Meseta y el Sistema Central de Soria y se prolongará hasta las 17 horas, a excepción de en el norte (Ibérica), con Pinares, Tierras Altas y el Moncayo donde el episodio meteorológico se prolongará y se mantendrá hasta entrada la noche. Según la previsión de la Aemet, concluirá a las 21 horas.

Las precipitaciones irán remitiendo por la tarde y la cota de nieve subirá desde los 800 a unos 1.400 metros.

En toda la jornada de hoy ha habido que 'luchar' contra el viento a la vez de protegerse con el paraguas.MONTESEGUROFOTO

Por lo que respecta al viento, el miércoles soplará con mayor intensidad que en esta jornada de martes, en la que en algunos momentos ha habido que luchar para que el aire no se llevara el paraguas. Algunos han acabado en la papelera, como se ha visto en algunas del centro de la ciudad. El aviso amarillo se circunscribe a la Meseta de Soria y el Sistema Central y comienza igualmente a las 3 horas hasta las 17, cuando comenzará a remitir. Así, habrá intervalos de intensidad fuerte y rachas muy fuertes.

Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, que dejarán el mercurio entre los 0 y los 4 grados. La Aemet también pronostica heladas débiles en zonas de montaña y, de manera más dispersa, en la meseta.