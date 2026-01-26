La Aemet alerta a Soria: nieve y viento el miércoles con nivel amarillo, lluvia durante toda la semana y carrusel de borrascas

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y León ha ampliado la declaración de la alerta vigente por nevadas en Soria y el resto de provincias de la Comunidad ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos (lluvias, vientos y nevadas) desde las 10 horas de este lunes, día 26, y con fecha de finalización a determinar en función de la evolución.

La Aemet, Agencia Estatal de Meteorología, prevé la entrada sucesiva de un carrusel de borrascas, que se inicia este lunes con la llegada de la borrasca Joseph y que afectarán a la totalidad de la Comunidad durante toda la semana. En Soria la nieve llegará el miércoles, con nivel amarillo, y también por viento. Las lluvias se harán presentes en durante toda la semana. Ese día también

Martes 27

La Aemet sitúa en nivel amarillo por viento al norte de la provincia, esto es, la Ibérica de Soria, una alerta que comienza a las 12 de esta noche hasta las 8 horas del martes. El resto del día, la alerta cae a verde. El viento soplará del suroeste, con rachas fuertes y muy fuertes por la mañana en la Ibérica.

Durante toda la jornada el cielo estará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o moderadas que irán remitiendo a lo largo de la tarde. Mientras, la cota de la nieve descenderá progresivamente hasta unos 900 metros a últimas horas de este 27 de enero. En las temperaturas habrá pocos cambios, con mínimas que se alcanzarán al final del día.

Previsión del tiempo para el miércoles 28 entre las 6 horas y las 12 del mediodía.HDS

Miércoles 28

Con la previsión actual, el miércoles es el único día con nieve en la provincia, según el pronóstico de la Aemet, que lanza dos avisos amarillos, por nieve y viento. La alerta por nieve con nivel amarillo comienza de madrugada, a las 3 horas, y se extiende hasta el anochecer, hasta las 20 horas, aunque el ascenso de la cota de nieve será progresivo durante toda la jornada. Mientras, la alerta amarilla por viento se sitúa entre las 9 y las 17 horas y se esperan rachas fuertes que podrán ser muy fuertes. Según el avance de la Aemet, las mínimas no ofrecerán muchos cambios y las máximas bajarán, con el mercurio entre los 0 y los 4 grados.

Jueves 29

Los avisos, tanto de nieve como de viento, desaparecen en esta jornada, en la que el cielo permanecerá nuboso, aunque con apertura transitoria de claros. Se esperan precipitaciones, si bien serán más probables en la montaña. La cota de nieve se situará en unos 1800 metros y habrá un ascenso generalizado de las temperaturas, con algunas heladas débiles en cotas altas, según la Aemet. Mientras, el viento del suroeste y oeste, con rachas fuertes que podrán ser localmente muy fuertes.

En el conjunto de Castilla y León, se prevén precipitaciones intensas con acumulaciones significativas de hasta 80 mm. en 12 horas principalmente en las comarcas de Sanabria (Zamora) y en el sur de las provincias de Ávila y Salamanca. La persistencia de las lluvias se mantendrá durante toda la semana, siendo la madrugada del martes al miércoles el punto de mayores acumulados, según informan fuentes de la Junta.

Los vientos presentes desde este lunes, con intensidades que podrían alcanzar y superar los 90 kilómetros por hora en el oeste, afectarán el martes a toda la Comunidad.

Se espera para el miércoles un descenso en la cota de nieve generalizada por lo que no se descarta que vuelvan a producirse precipitaciones en forma de nieve en cotas bajas.