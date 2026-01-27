Un pueblo de Soria, entre los más ventosos de Castilla y León con la borrasca Joseph

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

El viento sopla con fuerza en Soria, a pesar de que este martes 27 no tiene ningún tipo de aviso meteorológico en la provincia, a diferencia del miércoles, con doble alerta. Aún así, un pueblo de Soria figura entre los más ventosos de Castilla y León en las últimas horas.

Se trata de La Riba de Escalote, pequeña población del sur de la provincia de apenas 10 habitantes, a unos 30 habitantes de Medinaceli, que en más de una ocasión ha sido noticia por fenómenos meteorológicos. Ahora, el frente frío que está cruzando la península con la borrasca Joseph se está dejando notar también con un viento del suroeste, y rachas fuertes y muy fuertes de viento. En La Riba ha soplado a 67 kilómetros por hora, lo que la sitúa en tercer lugar de la Comunidad con más intensidad de viento junto con otra población de Ávila. En la salmantina estación de esquí de La Covatilla ha soplado a 83 kilómetros por hora y en Velilla del Río Carrión, en Palencia, a 82.

La predicción de la Aemet para este martes es de precipitaciones moderadas, que caen a esta hora en la provincia. Además, se prevé que la cota de nieve descienda progresivamente hasta unos 900 kilómetros a últimas horas del día: el miércoles, ya alerta amarilla por nieve y viento en Soria.