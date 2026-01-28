La ruta histórica de Soria donde murió el mayor caudillo de Al Ándalus

Publicado por Iker Murillo Creado: Actualizado:

Hace más de mil años, uno de los hombres más temidos de la Península emprendió una retirada forzada atravesando montes, pinares y fortalezas del interior. No era una expedición cualquiera. Era el final de una vida marcada por más de cincuenta campañas militares y por un dominio casi absoluto del Califato de Córdoba. Ese trayecto final hoy puede recorrerse paso a paso en una de las rutas históricas más singulares de Soria.

La llamada Ruta de Almanzor sigue el camino que realizó Almanzor en la primavera y el verano del año 1002, desde la sierra soriana hasta el lugar donde murió y fue enterrado, según la tradición, en Medinaceli.

Retirada forzada

Tras saquear el monasterio de San Millán de la Cogolla, Almanzor inició su regreso hacia el sur cruzando territorios sorianos. Las crónicas coinciden en que el caudillo estaba herido o gravemente enfermo y que su comitiva fue hostigada por fuerzas cristianas durante el trayecto, lo que convirtió la retirada en una marcha tensa y lenta.

El itinerario comienza en los puertos de la sierra y atraviesa núcleos como Vinuesa, Abejar, Cabrejas del Pinar y Muriel de la Fuente, siguiendo pasos naturales que conectaban el norte con el valle del Duero, utilizados desde época medieval para movimientos militares.

Calatañazor

Uno de los puntos clave del recorrido es Calatañazor, donde la tradición sitúa la famosa derrota del caudillo musulmán. La batalla fue cantada durante siglos por trovadores y juglares, dando lugar a la conocida frase sobre la pérdida del atambor, símbolo de su alegría y poder.

Sin embargo, varios historiadores cuestionan que la batalla existiera realmente, señalando problemas cronológicos y contradicciones entre fuentes cristianas y árabes. Aun así, el episodio forma parte del relato histórico y convierte a la villa en uno de los hitos más reconocibles de la ruta.

Última noche

Después de Calatañazor, la comitiva continuó hacia el sur pasando por Nafría la Llana, Fuentelárbol, Fuentepinilla y Andaluz hasta llegar a Berlanga de Duero, donde Almanzor pasó su última noche con vida, según la tradición, en el castillo.

Al día siguiente, el séquito retomó la marcha hacia Bordecorex, lugar donde murió el 11 de agosto del año 1002. Desde allí, el cortejo fúnebre atravesó varias localidades del sur soriano hasta alcanzar Medinaceli, donde fue enterrado en un punto que sigue siendo un misterio.

Historia discutida

La Ruta de Almanzor no es solo un recorrido geográfico, sino también un viaje por una de las grandes controversias de la historiografía medieval peninsular. La figura del caudillo, su muerte y el supuesto enfrentamiento final siguen siendo objeto de debate académico.

Precisamente esa mezcla de hechos documentados, tradición oral y discusión histórica convierte a esta ruta en una de las propuestas culturales más potentes de Soria. No como recreación, sino como una lectura directa del territorio por el que pasó uno de los personajes más influyentes del siglo X.