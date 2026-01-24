La presidenta Ayuso 'se queda' con Medinaceli en Fitur: "Ha dicho que nos haría una visita"

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

Casi con toda seguridad no era la primera vez que los probaba, pero en esta ocasión comió uno y repitió. A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le gustó el torrezno de Soria que le ofrecieron en Fitur durante su visita al área de los Pueblos Más Bonitos de España, donde se interesó por Medinaceli. Muy arropada y en medio de una gran comitiva, Ayuso departió con alcalde, Gregorio Miguel, y concejales de la llamada Ciudad del Cielo, en el sur de la provincia, junto a la A-2 y reconocido enclave turístico. Lo hizo de forma distendida y cogiendo con agrado los folletos turísticos sobre la villa.

"Le hemos acercado una bandeja de torreznos y no dudó en probar uno y luego repitió", indicó el concejal Enrique Riosalido. La presidenta madrileña tiene un gran tirón personal, no solo en las filas de su partido, el PP, y su recorrido por el área de la Asociación de Pueblos Más Bonitos volvió a demostrarlo de nuevo. Atendió requerimientos de fotos y recogió el guante de la invitación que le hicieron desde Soria para que visitara Medinaceli. "Se interesó por las tierras de Medinaceli y dijo que nos haría una visita", comentó el concejal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, entre un concejal de Medinaceli (i) y el alcalde de Monteagudo (d).HDS

Medinaceli es uno de los seis municipios de Soria que son Pueblos Más Bonitos de España, distinción que logró el primero de la provincia. Este año, la red ofreció la posibilidad a todos los integrantes de hacer algún tipo de presentación individual en el estand de Fitur, a lo que se sumaron la ya citada Medinaceli y Monteagudo de las Vicarías, con la participación de su alcalde, Carlos González, y la exhibición de un vídeo, al igual que Medinaceli.

A comienzos de febrero hará un año que Ayuso estuvo de visita privada en Soria, un fin de semana de febrero en el que recorrió El Burgo de Osma y Navaleno, en busca de las raíces de sus apellidos. En aquella ocasión, la presidenta popular también se interesó por Soria mostrándose cercana a cuantas personas se acercaron a ella para charlar y pedirle fotos.