La Policía Nacional detiene a un hombre en Soria por agredir y robar a una persona que dormía en un cajero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Soria ha resuelto un duro suceso en la capital con la detención de un vecino de la ciudad de 51 años como presunto autor de una agresión para robar a una persona que pasaba la noche refugiada en un cajero automático. Presuntamente le golpeó con violencia y se llevó sus escasas pertenencias antes de que la víctima pudiese refugiarse en la estación de autobuses y un conductor le ayudase avisando a las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría Provincial de Soria detuvieron, en menos de 48 horas, al autor de una violenta agresión cometida contra una persona que pernoctaba en un cajero automático de esta ciudad. Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado lunes, en el interior de cajero automático de una entidad bancaria de la capital soriana donde estaba durmiendo la víctima de los hechos.

Sobre las 0130 horas entró un varón que le exigió que le entregara todo su dinero. Al responderle que no tenía nada, el presunto autor le arrinconó y comenzó a agredirle en la cara, de forma muy violenta, mediante golpes con el puño cerrado, sin que le diera opción de defenderse. Fuentes oficiales señalaron que no cesó la agresión hasta que lo dejó tendido en el suelo.

Cuando terminó de golpearle, el autor sustrajo al agredido las pocas pertenencias que portaba consistentes en una mochila pequeña que contenía, entre otras cosas, un neceser con útiles de aseo personal, un teléfono móvil, un cargador de móvil, unas gafas graduadas y varias monedas.

Una vez que el agresor salió del cajero, la víctima aprovechó ese momento para huir, encontrando refugio en la estación de autobuses de Soria, donde pidió ayuda, procediendo un conductor de autobuses que allí se encontraba a dar aviso a los servicios de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron miembros de Policía Nacional y servicios sanitarios del Sacyl que trasladaron al herido al Hospital Universitario Santa Bárbara para que fuera asistido de sus lesiones, donde quedó ingresado.

Desde el primer momento funcionarios de Policía Nacional comenzaron las investigaciones tendentes a la identificación, localización y detención del autor de la agresión; que culminaron la tarde del día siguiente a la comisión de los hechos con la detención de un hombre de 51 años de edad y vecino de Soria como presunto autor de un delito de robo con violencia.

Al terminó de las diligencias policiales el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria, en funciones de guardia.