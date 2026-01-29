Amara Aladel, médico de urgencias: «Con cambiar la luz que usas por la noche puedes mejorar el sueño, la energía y hasta la resistencia a la insulina»

La exposición a la luz solar directa por la mañana, sin gafas ni cristales, regula los ritmos circadianos y mejora la producción de melatonina.Getty Images

«La luz que usas en casa podría estar destruyendo tu metabolismo, tu sueño, y ni siquiera lo sabes.» Así de directo empieza Amara Aladel, médico de urgencias, en un vídeo que se ha vuelto viral y que no necesita más de minuto y medio para romper con una de las ideas más básicas (y equivocadas) de la vida moderna: que toda luz es igual.

Luz azul: el enemigo invisible, omnipresente y estimulante

La clave está en la luz. No en la luz como concepto abstracto, sino en el tipo concreto de luz con la que convivimos cada día. «Hay un tipo de luz que te despierta, te estresa y desregula: la luz azul.» Y lo más inquietante es que está por todas partes: «Bombillas LED, pantallas, farolas, tu casa por la noche.»

Este tipo de iluminación, omnipresente en nuestra rutina doméstica y laboral, interfiere en algo más profundo: «La luz azul bloquea tu melatonina y dispara tu cortisol.» Dos hormonas clave que, cuando se alteran, desencadenan una cascada de efectos negativos en el descanso, la energía diaria e incluso en el metabolismo.

Luz roja: la aliada olvidada del sueño y el metabolismo

¿Y si la solución no fuera un suplemento ni una pastilla, sino algo tan simple como cambiar una bombilla? Porque resulta que existe una luz que hace justo lo contrario. «Te calma, te regula y te ayuda a dormir mejor.» Es la luz roja, cálida, tenue, esa que parece de otra época, pero que es más moderna que nunca en términos de salud.

Según Amara Aladel, esta luz no solo favorece el sueño, también «mejora la función mitocondrial, reduce el estrés oxidativo y favorece tu salud metabólica.» Es decir, impacta en tu cuerpo a un nivel celular. Y lo más importante: es algo que puedes empezar a cambiar desde esta misma noche.

Un gesto tan sencillo como potente

«Con cambiar la luz que usas por la noche puedes mejorar el sueño, la energía y hasta la resistencia a la insulina.»

La médica propone una guía mínima de acción: «Usa luz roja cálida por la noche. Fuera luz blanca o azul después del atardecer. Fuera ese móvil.» Y para quienes aún estén frente a pantallas, gafas que bloqueen la luz azul.

Pero también hay un gesto fundamental para empezar bien el día: «Por la mañana, luz solar directa en los ojos. Sin gafas, sin cristal los primeros 10 minutos.» Porque esa exposición natural es la que le dice al cuerpo cuándo activar el cortisol y cuándo dejar que la melatonina haga su trabajo.

El cuerpo como reloj: salud circadiana en tiempos artificiales

La idea que recorre todo el discurso de Amara Aladel es tan revolucionaria como simple: tu cuerpo no está hecho para vivir bajo luz artificial constante. Y si entiendes eso, puedes empezar a usar la luz como aliada. «Así ayudas a tu cuerpo a producir melatonina cuando toca y cortisol cuando toca. Y tu metabolismo te lo agradece.»

Como remate, Amara recuerda que «este vídeo no sustituye una consulta médica», pero sí sirve como recordatorio de que hay gestos cotidianos que, cuando se hacen con conciencia, tienen un impacto tan profundo como cualquier tratamiento.