El campo soriano clama contra Mercosur en el ‘súper jueves’

El sector agrario eludió este jueves la lluvia y salió a la calle en cortejo fúnebre en el denominado ‘súper jueves’ por parte de los agricultores, desde Mariano Vicén hasta la plaza Mariano Granados, por una agricultura y ganadería que ha sido «abandonada por Bruselas». Medio millar de personas participaron en una manifestación ‘blanca’, sin logos de organizaciones agrarias, para que «todo el mundo se sienta acogido», según indicó la presidenta de Asaja Soria, Ana Pastor, acompañada también de representantes de UPA y COAG.

Liderada por nueve tractores y medio millar de personas, el ‘sepelio’ partió de Mariano Vicén para pasar por la Delegación de la Junta, donde la comitiva hizo entrega de su tabla reivindicativa dirigida al presidente de la Administración regional, Alfonso Fernández Mañueco, indicándole todos los problemas que tiene el campo y que lleva años avisando. La misma carta que entregó en la Subdelegación del Gobierno, con encabezamiento para el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez: «Esperamos que lleguen a donde tiene que llegar porque los políticos nos están dando la espalda; dicen una cosa aquí y en Bruselas votan otra», indicó Pastor.

Sobre las 13.00 horas los manifestantes llegaban a la plaza Mariano Granados, donde se procedió a la lectura de un manifiesto por el campo. Los más de medio centenar de agricultores y ganaderos desafiaron a la lluvia y volvieron a reivindicar sus derechos, como ya anunciaron hace unos días, por un sector que está abocado a la ruina por acuerdos como el de Mercosur, una PAC con menos presupuesto, los elevados costes de producción que no compensan los precios de venta, o el exceso de burocracia. Una protesta sin símbolos de ningún tipo, que representó un funeral simbólico, con ataúd, tumba y flores, porque el campo se resiste a ser abandonado.

Pastor, en representación del resto de participantes de Asaja, COAG y UPA, reconoció que la situación «lejos de mejorar cada vez va a peor». Y como ya anunciaron hace unos días, los agricultores y ganaderos se manifestaron este jueves en primer lugar «por una PAC con una previsión del 22% de reducción del marco financiero plurianual como ya anunció Bruselas, lo que hace que nuestras explotaciones corran ese riesgo de no ser rentables con una gran inestabilidad». Sin olvidar que el sector lleva años reclamando una excesiva burocracia que cada vez le ahoga más: «Pasamos más tiempo tramitando los papeles que nos piden desde los despachos donde hay gente que no pisa el campo, y que es donde deberíamos estar».

Además de la «grave crisis de precios» que atraviesa la agricultura y la ganadería, «con unos costes de producción por encima de los precios de venta que tenemos», y que ha afectado todavía más desde la guerra de Ucrania. Por no olvidar la firma de acuerdos comerciales, como el de Mercosur, que ha sido la gota que ha colmado el vaso: «Decimos no a la firma de acuerdos comerciales a cambio de sacrificar a los agricultores y ganaderos europeos. No se tiene en cuenta nuestra agricultura y nuestra ganadería. No sabemos lo que viene de fuera, en qué condiciones viene y en qué condiciones nos lo vamos a comer, mientras nosotros llevamos muchos años produciendo con unos estándares de calidad máximos que a ellos no se les exige. Por lo menos pedimos que lo que entre sea con esos mismos estándares».

Por todo ello, el sector decidió salir a las calles en Soria «en una manifestación blanca en la que todo el mundo se sienta integrando», señaló Ana Pastor, quien aseguró que los agricultores y ganaderos seguirán con las protestas mientras así lo quieran porque lo necesitan. Aunque este jueves se sintieron arropados por los sorianos en este sepelio por el campo, los organizadores creen que hace falta llegar al consumidor, «que la sociedad entienda lo importante que es el sector primario porque al final es lo que comen en el día a día. Lo que esperan es también que los partidos políticos no les dejen de lado: «Que no prometan cosas que luego a la hora de votar en Bruselas nos dan la espalda».