La IA de Fotocasa prevé que Soria y Salamanca 'sufran' las mayores subidas en el precio del alquiler

El precio del alquiler de vivienda preocupa en toda España y en los últimos tiempos la tendencia ha sido inequívocamente alcista. Este primer trimestre de 2026 no parece que vaya a ser diferente en el caso de Soria capital. De hecho, el portal Fotocasa ha tirado de IA para predecir el comportamiento de mercado y Soria empata con Salamanca como las ciudades que esperan mayores subidas en Castilla y León. Hay puntos de España en los que se apunta a una bajada, pero no es el caso.

La Inteligencia Artificial prevé que Soria (6,3%), Salamanca (6,3%), Burgos (4,3%) y León (2,8%) registren las mayores subidas de precios de alquiler de viviendas en Castilla y León a nivel trimestral (es decir, comparando la evolución estimada entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026). Por su lado, Valladolid (-2,3%) y Segovia (-3,4%) experimentarán los principales descensos de las rentas en este periodo en la comunidad castellanoleonesa, mientras que en Zamora (0,0%), Palencia (0,0%) y Ávila (0,0%) los alquileres se mantendrán estables.

Estas son las principales estimaciones del Índice predictivo de alquiler DataVenues, que permite adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de los precios de la vivienda de alquiler a nivel trimestral. Desde enero de 2025, Fotocasa publica trimestralmente las estimaciones de esta revolucionaria aplicación desplegada gracias al uso combinado de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data, puestas al servicio del mercado de la vivienda.

“Las subidas previstas del alquiler en capitales del interior y del norte responden a un cambio en la demanda. Cada vez más inquilinos buscan ciudades con mayor calidad de vida, menor presión turística y precios más asequibles que los de las grandes capitales o las zonas costeras más tensionadas. Estos mercados, tradicionalmente más estables, se han convertido en una alternativa ante la falta de oferta y el encarecimiento sostenido del alquiler en los polos urbanos más saturados. Al mismo tiempo, los descensos previstos en algunas capitales pueden interpretarse como ajustes puntuales tras episodios de fuerte calentamiento. No se trata de un cambio de ciclo, sino de un ajuste puntual”, comenta María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

A nivel nacional, la IA anticipa que Islas Baleares lidera el ranking nacional de subidas de las rentas, con Palma como la capital con el mayor incremento trimestral previsto (+7,4%). En Castilla y León se concentran varias de las subidas más destacadas del país, con Soria (+6,3%), Salamanca (+6,3%), Burgos (+4,3%) y León (+2,8%) al alza, mientras que otras capitales de la comunidad como Zamora, Palencia y Ávila mantendrían precios estables, y Valladolid (-2,3%) y Segovia (-3,4%) registrarían descensos. También destacan las previsiones al alza en Cantabria, donde Santander presenta una subida del 6,2%, y en Castilla-La Mancha, con incrementos en Cuenca (+3,8%) y Guadalajara (+1,0%).

El índice también señala un importante número de capitales con previsiones de estabilidad, sin variación trimestral en los precios del alquiler. Es el caso de Albacete, Vitoria, Valencia, Almería, Girona, Zamora, Palencia, Lugo, Pamplona, Ciudad Real, Castellón de la Plana, Ávila, Las Palmas de Gran Canaria, Ourense y Barcelona.