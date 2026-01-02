El precio del alquiler subió un 9,5% en 2025 en Castilla y León y un 10,2% en Soria, según Idealista

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Madrid Creado: Actualizado:

El precio de la vivienda de alquiler ha sido uno de los temas del año 2025 por sus fuertes subidas. Ahora, un informe del portal Idealista lo confirma: ha habido incremento en Soria, en Castilla y León y en todas las Comunidades de España.

El precio de la vivienda en alquiler en Castilla y León aumentó un 9,5% durante el último año y alcanzó los 9,3 euros mensuales por metro cuadrado, según el último informe de precios de Idealista recogido por Europa Press.

Además, este dato supone un incremento trimestral del 4,3% y del 2% con respecto al mes anterior con "récord histórico" de las rentas en Castilla y León.

Según este informe, las nueve provincias de Castilla y León registraron precios superiores a los que tenían hace un año y la mayor subida se ha producido en Burgos, con un 12,5% más, seguida de Segovia (12,4%), Valladolid (11,5%), Soria (10,2%), Zamora (9,9%) y Palencia (9,6%).

Ya por debajo de la media de la Comunidad se encuentran los ascensos de Ávila (8,8%), León (8,7%) y Salamanca (8,4%) mientras que Zamora se mantiene como la provincia más económica de Castilla y León con 7,1 euros/metro cuadrado. En el lado opuesto de la tabla se sitúa la provincia de Segovia, 12,4 euros mensuales por metro cuadrado, lo que supone el "récord histórico" del precio del alquiler en la provincia.

El informe de Idealista constata que la tendencia del precio del alquiler en las nueve capitales de Castilla y León es "totalmente alcista" y la mayor subida interanual se ha producido en Zamora, donde los caseros piden un 14,3% más por sus viviendas que hace un año, seguida por Burgos (11,8%), León (11,6%), Valladolid (11,1%) y Salamanca (9,1%).

Por su parte, Ávila (3,5%) y Palencia (6,8%) han protagonizado los menos ascensos entre las capitales de la Comunidad -Idealista ha aclarado que "cambios anormales" en la muestra han impedido extraer datos de Segovia y Soria-.

Asimismo, Burgos es la capital de Castilla y León con los precios más elevados: 10,2 euros/metros cuadrados, seguida de Salamanca (9,9 euros/metro cuadrado) y Valladolid (9,5 euros/metro cuadrado) mientras que Zamora es la más económica con 7,6 euros/metro cuadrado, seguida por Palencia (8,1 euros).

En España el precio del alquiler se incrementó un 8,5% interanual durante los últimos 12 meses, lo que supone un coste de 14,7 euros por metro cuadrado al cierre de diciembre de 2025, según un informe publicado por Idealista. Por su parte, a lo largo del último trimestre el precio del alquiler se ha encarecido un 1,7%.

De las 50 capitales españolas analizadas, 25 registraron precios máximos este trimestre, y todas ellas -a excepción de San Sebastián, donde se los precios se redujeron un 0,5%- se encarecieron desde diciembre de 2024, siendo Ceuta la capital en la que más creció el alquiler en un año, un 17,9%.

Las mayores subidas se registraron en Madrid (9,7%), Alicante (8,3%), Sevilla (7%), Valencia (6,4%), Palma (6,4%), Málaga (4,7%), Bilbao (3,1%) y Barcelona (1,9%), que se posiciona como la capital más cara para alquilar una vivienda (23,8 euros por metro cuadrado), seguida por Madrid (22,7 euros) y Palma (18,3 euros).

En la parte baja de la tabla se encuentran Zamora (7,6 euros), Ciudad Real, Badajoz y Lugo (7,9 euros por metro cuadrado en los tres casos).

En cuanto a comunidades autónomas, el precio se incrementó en todas durante los últimos 12 meses, con las mayores subidas en Castilla-La Mancha (11,7%), La Rioja (10,6%), Madrid (10,4%), Andalucía (9,9%), Aragón (9,9%), Comunitat Valenciana (9,7%) y Castilla y León (9,5%), frente a Cataluña, que registró la menor subida, con un 3%.

Madrid es la Comunidad con los alquileres más caros (20,8 euros por metro cuadrado), seguida por Baleares (19,1 euros), Cataluña (18,6 euros) y Canarias (15,3 euros), mientras que en el lado opuesto se encuentran Extremadura (7,3 euros por metro cuadrado), Castilla-La Mancha (8,2 euros) y la Región de Murcia (9 euros) como las comunidades más económicas.

Según el portal inmobiliario, el mayor problema del mercado del alquiler tiene que ver con "la falta de oferta disponible", que hace que los propietarios reciban una gran cantidad de solicitudes y se decanten por "aquellos que les ofrecen una mayor seguridad", lo que significa que muchas familias se vean "sistemáticamente excluidas".

Además de esta "elitización del alquiler", el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, destaca "el coste de mantener el control de precios" en aquellas zonas donde se han topado, que, en su opinión, es pagado por aquellos que buscan casa.

Se produce así una "lucha entre inquilinos: los que se benefician de las medidas coercitivas contra los propietarios frente a los que no encuentran casa como consecuencia de dichas medidas", ha añadido Iñareta.