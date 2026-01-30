El 'subidón' de Cuerda del Pozo: la nieve y la lluvia aúpan el pantano seis puntos en cuatro días

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La lluvia y la nieve en Soria han protagonizado el tiempo en los últimos días. Se ha notado en los tendederos, en los paraguas... y en el embalse de la Cuerda del Pozo. El mayor pantano de Soria está de 'subidón'. Ha ganado seis puntos en cuatro días y ya ronda los tres cuartos de su capacidad, teniendo en cuenta que nunca se deja que se llene al 100%.

La situación en el primer embalse de la cuenca del Duero es sin duda al alza. El martes 27 de enero comenzó superando por poco el 68% de su capacidad; este viernes a media tarde ya coqueteaba con el 74% y seguía lloviendo. Enero deja en la zona del pantano cerca de 105 litros por metro cuadrado a día 30, que el 31 aún puede sumar.

Si siguiese a este ritmo de forma lineal -la meteorología no lo es, así que será difícil- quedaría lleno para el 15 ó el 16 de febrero. Aunque 'siempre que llueve se para' y la Confederación Hidrográfica del Duero cuenta con los desembalses para evitar que la cosa se desmande. No obstante las previsiones dicen que el nivel del agua seguirá subiendo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé más lluvia y más nieve tanto en la zona del embalse de la Cuerda del Pozo como en zonas aledañas que vierten a él. El sábado, algún chubasco leve en Abejar con lluvia y nieve (la cota estará al amanecer a sólo 900 metros) y con alguna probabilidad más por la mañana en Vinuesa. El domingo, lluvia mañana y tarde en ambos pueblos de Soria para cerrar el fin de semana.

El inicio de la nueva semana trae probabilidades de lluvia del 100% el lunes de mañana y tarde, aunque será algo menos copiosa en horario vespertino; el martes, nieve a partir de 1.000 metros; el miércoles también, pero desde los 1.300 de altitud; el jueves, lluvia...

En definitiva, el embalse de la Cuerda del Pozo de Soria 'cotiza' al alza y muy mal se tendría que dar la cosa para que el regadío no disfrutase de otro año de cupos amplios (si es que las precipitaciones dejan sembrar bien). Tanto la situación actual como las previsiones marcan que agua no falta. La media de la década para estas fechas señala que ronda el 65% de su capacidad y ahora se acerca a los 10 puntos de ventaja.