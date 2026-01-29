La previsión del tiempo de la Aemet para Soria: alerta por viento el viernes, fin de semana de agua y poca nieve

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las previsiones del tiempo en Soria traen un aviso amarillo por viento en el sur este viernes y un fin de semana con lluvia y un poco de nieve, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En un principio no hay aviso por nevadas, aunque el sábado por la mañana la cota es bastante baja, a 900 metros.

Por orden cronológico, lo más destacado de este viernes, 30 de enero, es un aviso amarillo por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en el tercio sur de la provincia. Va desde las 15.00 horas a la medianoche. Se prolonga también por el sur de Segovia y el norte de Guadalajara, así que hay que tenerlo en cuenta en desplazamientos y escapadas de fin de semana por ejemplo a Madrid.

Las temperaturas serán similares a las del jueves, con las mínimas ligeramente por encima de cero en buena parte de la provincia y las máximas sin llegar a 10 grados según apunta la Aemet. Por la mañana no se espera lluvia; por la tarde sí, y quizás en forma de tormenta. La cota de nieve variará entre los 1.200 y los 1.400 metros.

El fin de semana se estrena con un sábado que comenzará frío y con la cota de nieve a 900 metros. No obstante las precipitaciones serán menos probables e incluso podría abrirse algún claro. De hecho, por el momento no hay aviso por nevadas para la jornada aunque puede actualizarse conforme se acerque. Por la tarde, la cota de nevadas a 1.200 metros pero sin apenas precipitaciones y ratos de sol. Eso sí, el viento será fuerte dejando un día desapacible.

El domingo la Aemet prevé lluvia mañana y tarde con poca variación tanto en las temperaturas máximas como en las mínimas. La cota de nieve, subiendo de 1.600 a 2.000 metros no debería dejar problemas en las carreteras. El viento se calma pero los visos de precipitaciones son muy altos, entre el 85% y el 100% dependiendo de la zona.