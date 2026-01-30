Un joven de 26 años herido en un atropello en el centro de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un joven de 26 años ha resultado herido en un accidente de tráfico en el centro de Soria, según informan fuentes del 112 de Castilla y León. El suceso ha consistido en el atropello por parte de un turismo a la altura del número 1 de la plaza Jurados de Cuadrilla.

Siempre según fuentes de Emergencias, se encontraba lesionado en una pierna. Desde el 112 se ha dado aviso al Emergencias Sanitarias del Sacyl, desde donde se ha desplazado una ambulancia. También se ha dado parte del suceso a la Policía Local de Soria y a la Policía Nacional.