El hielo y la nieve en Soria deja Oncala con cadenas aunque ya mejora y varias carreteras con avisos

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve en Soria y sobre todo el hielo han motivado incidencias en 18 tramos de ocho carreteras de la provincia. La más reseñable, el hecho que que a las 10.00 horas la carretera del puerto de Oncala estuviese con cadenas, aunque para las 11.00 horas la Dirección General de Tráfico (DGT) la dejaba en nivel amarillo, sin cadenas pero prohibida a camiones y limitada a 60 kilómetros por hora. Ha sido la cara más visible de la nevada, porque en el resto de vías afectadas el señalamiento es por hielo.

Por carreteras, está afectada por el hielo la CL-117 en dos tramos, del límite entre Soria y Burgos a Duruelo de la Sierra y de la localidad durolense a Molinos de Duero. La SO-615 antes mencionada, la de Garray a La Rioja por el puerto de Oncala y Yanguas, también está bajo aviso en sus cinco tramos.

Se suma asimismo a la lista la SO-620 de La Rubia a la N-111 (la Soria-Logroño), al igual que la SO-630 de San Pedro Manrique a Castilruiz. En la SO-650 el aviso por hielo va del puerto de Oncala a San Pedro Manrique.

La SO-810, de Cidones a la SO-820, está igualmente señalada por la Junta de Castilla y León por complicaciones meteorológicas. Las placas de hielo afectan igualmente a la SO-910 de la Venta Nueva a Abejar.

Finalmente la SO-820 tiene avisos en cuatro tramos: De Sotillo del Rincón a Molinos de Duero pasando por Vinuesa. En todas estas zonas se requiere especial precaución hasta que la subida de temperaturas a mediodía y las labores de los servicios de vialidad invernal puedan reducir los riesgos.