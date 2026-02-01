«El Mirón puede ser hospital de referencia en Castilla y León para ciertas patologías»

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

En medio de un proceso de huelga para reclamar mejoras al Ministerio de Sanidad, los médicos se ven al «límite» en una provincia donde las jubilaciones acechan y cuesta atraer profesionales, recalca el presidente del Colegio Oficial de Soria, José Ramón Huerta. Este año se retirarán 12, la mayoría en Primaria, y el relevo de los MIR no cubrirá su hueco. La exigencia a la Junta es constante, para lograr la equidad en el acceso a la sanidad de los pacientes, y también para que no «desaproveche» el Hospital Virgen del Mirón, que puede convertirse en un centro hospitalario de referencia en Castilla y León para ciertas patologías, como ocurre en otras provincias, propone.

Pregunta. ¿En qué situación se encuentran los médicos en Soria?

Respuesta. Mala. Las circunstancias están poniendo al médico en una situación un poco límite y ahí está esta huelga médica que se está reactivando cada vez más porque hay una desconsideración desde el Ministerio de Sanidad hacia nosotros, que se ha negado al diálogo y ha dado carpetazo a ese proyecto de ley de Estatuto Marco que no recoge las necesidades de los médicos para el futuro, de organización, estructuración, consideración... No es un tema económico, es que el ejercicio profesional debe dar una vuelta para ser sostenible, si no, no lo va a ser. Es curioso además que se prescinda de las comunidades autónomas que es donde se desarrolla la carrera de los médicos y tienen las competencias en materia de atención sanitaria.

P. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio?

R. Las reivindicaciones de los médicos no son extraordinarias, por ejemplo, están pidiendo una reestructuración de las guardias, que no duren 24 horas, sino que sean en turnos de 12. Eso en el resto de Europa y en casi todos los sitios avanzados ya se ha conseguido. La gente ahora tiene otros planteamientos y quiere conciliar vida familiar y laboral. No quiere sacrificios ni opciones que tienen ciertos riesgos para los pacientes, porque cuando se está 24 horas o más no siempre se está en las mejores condiciones. Pero es una serie de cuestiones de organización, horarios, un poco de todo. Con una consideración, el médico no es mejor, es diferente. El trabajo médico está organizado de otra forma y por eso quieren que se organice de manera distinta del personal facultativo. No es ningún privilegio lo que se pide, sino una adecuación a las necesidades actuales para que esto sea sostenible. Creo que el sistema sanitario necesita reformas.

P. ¿Consideran que existe cerrazón ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Ministerio?

R. Pues es que no lo entendemos, porque tampoco supone un esfuerzo económico, que lo deberían hacer las comunidades autónomas. Y es más sorprendente todavía cuando la propia ministra en algún momento de su vida política, y no hace mucho, defendía estas cosas que ahora reivindican los sindicatos médicos. Van a acabar perjudicando no solo a los médicos, sino a los pacientes. Es que el futuro está por delante y el Estatuto Marco es la ley que regula el ejercicio de la profesión médica en el ámbito del Sistema Nacional de Salud.

P. ¿Ven una solución a corto plazo?

R. No, no parece, por eso la huelga se ha convocado con carácter indefinido. El ministerio decidió que no procedía el diálogo. ¿Para qué haces una ley si no hay un diálogo con los afectados por esa ley y no atiendes algo que se está jugando el futuro? Es que regula todo el ejercicio de la profesión. Es mucho lo que se juega la profesión en este momento.

P. A todo ello se suman las jubilaciones previstas en los próximos años que pueden poner a Soria en una situación compleja, como advertían en 2022.

R. Eso es harina de otro costal. Llevamos un par de años que ha sido más leve, pero éste puede ser un año importante porque son 12 las jubilaciones, la mayoría en Atención Primaria. Los MIR que acaban este año en esa especialidad son cinco y sabemos que la mayoría, por lo menos tres, se van a ir. La situación es cada vez peor. Algo hay que hacer ya. Y también de esto trata un poco lo del Estatuto Marco. Hay que reestructurar todo y organizarlo de otra forma para poder llegar, que seguramente con los médicos que hay sea suficiente. Y buscando equilibrios. Si todos los médicos se quedan en Salamanca y en Valladolid, eso no puede ser. Que hay otros problemas en las comunidades autónomas, como las plazas de difícil cobertura. Se ha hecho un decreto para incentivarlas, que creemos que es insuficiente. En lugares como Soria, que es toda la provincia de difícil cobertura, tanto el ámbito de la atención primaria como del hospital, se tiene que incentivar de otra manera, aparte de medidas correctoras que impidan, por ejemplo, esas comisiones de servicio que hacen que al médico que no quiere venir a Soria se le dé, sin ningún problema, una comisión en otro hospital, en el que se ha formado generalmente. Parece que ciertos hospitales periféricos estamos condenados a estar siempre en segunda o en tercera posición dentro del Sacyl, lo que rompe la equidad y uno de los principios del Sistema Nacional de Salud. Acabamos no teniendo las mismas oportunidades en todos los lugares y eso nos preocupa.

P. ¿Va a haber un déficit de profesionales significativo?

R. No sé, porque los pueden encontrar en otro sitio, pero es complicado porque hoy por hoy no quieren venir a Soria. La falta de médicos es un tema quizá de tiempo, porque en unos cinco años probablemente haya más de los que se necesitan dentro del Sistema Nacional de Salud y puede haber situaciones de precariedad, desempleo, etcétera. A lo mejor en ese momento se arreglan nuestras cosas, pero hoy por hoy no está nada clara la cobertura de todas las plazas.

P. O sea, que podemos vivir un proceso precisamente contrario dentro de cinco años.

R. Sí, sí, es así a nivel general. Hay más facultades de medicina que nunca, sobre todo por el aumento de las privadas. Ahora, a lo mejor sobran médicos en España y no quieren venir a Soria. La batalla sería otra. Nos creemos que vivimos en una situación que, en muchos aspectos, para los sorianos esto es ideal, pero para los de fuera muchas veces no lo es. Gente que tiene una idea de Soria, de una provincia pequeña, unas limitaciones, que cuando vienen descubren que no es así. Por eso rechazamos esas comisiones de servicio que hacen que la gente que tiene una plaza en Soria no continúe aquí. Como reconoce la regulación de zonas de difícil cobertura, se les da más puntuación y pueden luego progresar más que en lugares que ahora están más favorecidos. Eso sería lo más equitativo y lo más justo. Valladolid y Salamanca, menos León y Burgos, tienen algunos plantillas hasta duplicadas, y llegas a Soria y faltan médicos. De ahí el problema de la lista de espera, que es una gran mentira. Las cifras que se dan son el 50% de la realidad. Es decir, que si en traumatología están diciendo cinco meses, pues son año y medio en algunos casos. Se deja en el cajón, y el día que sale es cuando empieza a contar. ¿Cuántos meses lleva en el cajón? Y no depende del color político de quien gobierne en las comunidades.

P. ¿Los incentivos están resultando efectivos?

R. No se acaba de ajustar, es complicado. Ya es la segunda regulación que se hace. Por la importancia que esto tiene para conseguir las mismas oportunidades para todos, habría que hacer un mayor esfuerzo, sobre todo en situaciones precarias, límites, como la que tenemos ahora. Además, una población médica envejecida está condicionando mucho, porque a partir de los 55 años, el médico está exento de hacer guardias, tanto en primaria como en ciertos servicios. Entonces, ¿quién hace las guardias?

P. ¿Eso está ocurriendo?

R. Es la realidad, lo que está sucediendo ahora. En centros de salud y en servicios hospitalarios. Pasa en toda la Comunidad, pero más en los hospitales periféricos como Soria, Ponferrada, Miranda de Duero, Aranda y otros así, que son los que cargan un poco con la peor situación en relación a los médicos. Y aquí, dentro de lo que cabe, están consiguiendo ciertos equilibrios. El problema es que por el envejecimiento se sobrecarga en unos pocos. Hay que darle una vuelta al sistema y sobre todo contar con los médicos y las propuestas de los médicos para modificar esto de una forma que sea sobre todo beneficiosa para el sistema sanitario, para el funcionamiento del Sacyl. El sistema está al borde del colapso, de seguir así es el desastre. Con 12 jubilaciones, que no se cubren la mayoría... El Estatuto Marco sería la pieza que ayude a reorganizar eso, los sistemas de guardias, de funcionamiento, los servicios... Habrá seguramente que tener turnos de mañana, de tarde, evitar las libranzas, que se justifican cuando tienes 24 horas de guardia, pero por eso hay que poner un sistema de turnos que no sea así. Lo que pasa es que los médicos no se pueden quedar sin guardias, porque entonces las retribuciones serían ridículas. En España se gana menos que en ningún país de Europa, prácticamente.

P. ¿Cómo está siendo la atención en los consultorios con la cita previa?

R. Funciona. Se daban datos de que casi el 50% de las consultas eran cita previa. Lo que pasa es que hay que atender también otras realidades de los pueblos, como el que tiene dificultades de desplazamiento. Se ha puesto alguna medida de apoyo con transporte a demanda, pero se necesita mucho más. La accesibilidad hacia los lugares donde se dispone de medios, hacia los centros de salud, debería ser total. También hay que atender los domicilios, a gente con invalideces y situaciones difíciles que no pueden desplazarse y ahí hay que estar a todo. El problema es que cada vez hay menos médicos, también es cierto que hay menos población en los pueblos, pero muy envejecida, muchos pacientes con patologías crónicas. Yo creo que no se han hecho los esfuerzos suficientes estos años, me refiero a que se han jubilado médicos y se han quitado plazas, que nos lleva a situaciones límite, porque no solo está la atención, también las guardias, que condicionan bastante. Con los recursos que tenemos, estamos muy justos. Yo creo que no andamos nada bien.

P. Soria estrenó por fin nuevo helicóptero para urgencias.

R. Tiene que ver con lo que estoy diciendo de la equidad, de la igualdad de oportunidades. Por lo menos el helicóptero nos acerca en determinadas circunstancias de emergencia a una atención más rápida y la posibilidad de acceder a hospitales de un nivel que nos pueda garantizar una atención sanitaria adecuada en situaciones muy difíciles. El Colegio de Médicos hizo una propuesta por que si hay una provincia aislada dentro del contexto de España y de Castilla y León es Soria, y es la forma de acercarnos. En Castilla La Mancha se funciona de otra forma, que para nosotros es un modelo. Hay un helipuerto en donde hay un centro de salud, con dos helicópteros de noche que van a cualquier sitio con GPS. La ambulancia del centro de salud, si hay un accidente en carretera o domicilio, traslada al helipuerto. Está iluminado y marcado. Y lo llevan al hospital correspondiente. Yo creo que ese tiene que ser el siguiente paso. También hemos pedido alguna unidad más del 112, de ambulancias medicalizadas.

P. El servicio de radioterapia, largamente demandado. ¿Están satisfechos de cómo está funcionando?

R. Todavía no tenemos una idea clara del funcionamiento porque está en los primeros momentos, dependiendo mucho del Hospital de Burgos, el de referencia. Era una demanda que había de la sociedad y yo insisto en la igualdad de oportunidades, la equidad, pero no siempre el tener un servicio te lo garantiza. Me ocurrió con mi hermano, que murió de eso, pero el radiólogo trataba 40 pacientes de tumores cerebrales al día. Y el de aquí puede tratar cuatro al año. Hay ciertas cosas que hay que tener cuidado. Siempre hay ejemplos. En Japón, que es donde más cáncer de estómago hay del mundo, concentran las operaciones en cuatro hospitales y tienen una supervivencia superior al 90%. En Europa estamos en el 60 y tantos. Es decir, que de cada 100 mueren 30 personas por no tener ese modelo. Aquí todo el mundo quiere todo en la puerta de casa, que no siempre es el modelo mejor, cuidado. Que se atienda donde sea mejor para tener las mismas oportunidades de atención, de salud y de supervivencia. ¿Qué sentido tendría neurocirugía aquí y un neurocirujano que puede estar operando todos los días en un hospital como Burgos y aquí una vez al mes? No te puede dar el mismo resultado en salud. Cuidado con ciertas cosas. Pero bueno, por lo demás, hay que seguir haciendo mayores esfuerzos en los sitios que tenemos menos oportunidades como en Soria en tema de personal, y forzar de alguna forma esas plazas de difícil cobertura, que aquí son todas. Yo creo que los esfuerzos que se hacen no acaban de ser suficientes. No estamos en el mejor momento precisamente. No es lo mismo el que viva al lado del clínico del Río Hortega de Valladolid, el que viva en Retortillo y San Pedro Manrique, pero hay que procurar acelerar y dar las mismas oportunidades a todos, de alguna forma, creando las condiciones, los medios, los recursos para que no haya diferencias y tengamos todos esas oportunidades. Y esto es lo que se plantea para Soria. Hace poco se presentó el quinto plan de salud, por primera vez fuera de Valladolid, en Soria, y tiene unos objetivos muy ambiciosos de actualización tecnológica, humana, que está muy bien. Pues que los objetivos que se proponen que nos lleguen a todos en las mismas condiciones y que nos acerquen a las mismas oportunidades de atención frente a los problemas de salud que podamos tener.

P. El Hospital Santa Bárbara ya termina las obras después de varios años esperando.

R. En dotación, sí hay mejoras claras. Está a punto de rematarse y se ha evolucionado poniendo muchas cosas al día, en tecnología, en servicios, en comodidad... Todo eso es un esfuerzo que hay que agradecer e ir pensando siempre en el futuro, que eso se mantenga adecuadamente y con las actualizaciones que correspondan. El hospital actual se inauguró en el 80 y 20 años después ya se hizo el plan director para uno nuevo. Pues desde que se hizo han pasado 26 años. Todo lo que se pueda hacer y traer aquí con las máximas condiciones de confianza, de seguridad y de resultados, de eficiencia y eficacia, hay que hacerlo.

P. ¿Qué esperan del Hospital Virgen del Mirón?

R. Nosotros creemos que el Virgen del Mirón debería de tener un futuro, que desaprovecharlo es desaprovechar recursos importantes y que había que pensar también en actualizarlo. No se han hecho grandes inversiones y se necesitan de mantenimiento y de actualización. Algunos servicios se siguen pasando al otro hospital, pero es que se podían dar alternativas para la supervivencia que no sea simplemente servicios de gestión, oficinas, o servicio de atención al paciente. Hemos propuesto alguna vez la posibilidad de otras alternativas, por ejemplo, en la esfera de psiquiatría, hay necesidades autonómicas para las que las instalaciones de nuestro hospital serían muy adecuadas. Además es un hospital muy barato en relación a los costes de otros. Siempre ha sido, en relación a los costes del sistema sanitario, un centro sanitario eficiente. Hay que hacer un esfuerzo que no solo es mantener, sino mirar por el futuro y no solo pensando en Soria, sino en Castilla y León, igual que hay otros lugares de referencia en la región para ciertas patologías, y que podíamos llenarlo. Este hospital reúne ciertas condiciones para algunas patologías y necesidades. Tenemos ideas sobre esto que ya hemos hablado de ellas y quisiéramos exponerlas y a ver si tienen acogida.

P. ¿La Junta se ha reunido con el Colegio de Médicos, le ha pedido opinión sobre qué hacer con el Virgen del Mirón?

R. No. Creo que a veces nos desaprovechan porque de algunas cosas sabemos tanto o más que ellos, pero bueno, ellos creen que lo saben todo. Y luego les sabe mal que hables con otros. Por nuestras características de población envejecida, patologías crónicas, complicadas, etcétera, el hospital daba salida a situaciones límite, de hospitalizaciones prolongadas, de atención posquirúrgica. El hospital tiene sentido para todo eso. Esperamos que se haga con responsabilidad y pensando en Soria, no solo con un planteamiento economicista y de ahorro.

P. La Junta asegura que no se va a cerrar.

R. Si va a ser un centro de oficinas, de gestión, sin enfermos hospitalizados, no tiene sentido. Que no se dé exclusivamente una atención ambulatoria. Lo que queremos es que, para que tenga esa continuidad y ese sentido, es que siga siendo hospital, en donde haya pacientes hospitalizados, no agudos, que estaría en otro hospital, pero crónicos, de largas estancias. Me preocupa el futuro del hospital.

P. ¿Qué están viendo este invierno de gripe y covid?

R. El covid ha disminuido, el punto de inflexión más alto coincidió con el final del verano. Y la gripe coincidió más con el otoño, cuando siempre los brotes graves y la incidencia era a partir de las Navidades, fundamentalmente en enero y febrero. Se están viendo todos los días, pero no en exceso. La verdad es que en Soria, en general, la vacunación de gripe y también del coronavirus ha sido bastante importante y eso está protegiendo a los vacunados y también hace efecto de inmunidad de grupo, protegiendo a la población.

P. La OMS ha retirado a España el estatus de país libre de sarampión. ¿Han visto casos en Soria?

R. No, no hemos visto. Ha habido casos pero no ahora, que yo sepa. Las campañas de vacunación han sido muy muy eficaces, pero ha venido gente que no estaba vacunada y hay quienes no se quieren vacunar o antivacunas, y se puede propiciar la reaparición de enfermedades transmisibles que creíamos ya vencidas. Hay que invitar a la población a seguir con las vacunas.