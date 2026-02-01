La capital soriana cierra 2025 con 1.305 parados y un descenso del 5,4% en doce meses

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

La capital soriana ha cerrado el ejercicio de 2025 con 1.305 parados lo que representa un descenso del 5,43% en la comparativa interanual con 75 parados menos que en diciembre de 2024, según los últimos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El dato intermensual también es positivo aunque el descenso es bastante mas ajustado ya que en noviembre de 2025 la capital registraba 1.319 parados marcando un descenso del 1,06% (14 personas menos en las listas). En concreto, la capital con 1.305 parados representa el 49,6% del total provincial que suma un total de 2.628 parados a cierre de 2025.

Hay que destacar, respecto a los 1.305 desempleados que todavía hay una importante brecha de género ya que de los afectados, 616 (47,2%) son hombres y 689 (52,8%) son mujeres por lo que predomina el desempleo femenino subrayando la mayor dificultad del colectivo femenino para abandonar las listas del desempleo. Haciendo una radiografía por sexos, se constata que las mujeres mayores de 45 años, con 353 paradas (51,2%), son el grupo más vulnerable consolidándose como el colectivo con mayores dificultades de inserción o mantenimiento del empleo en la capital. Le siguen el grupo de mujeres entre 25 y 44 años con 275 paradas (39,9%) y las menores de 25 años con 61 desempleadas (8,9%).

El desempleo masculino se concentra especialmente en los perfiles de mayor edad, mientras que los jóvenes presentan las cifras más bajas. Así, los mayores de 45 años registran 299 parados (48,5%) bajando hasta los 218 parados (35,4%) los hombres de 25 a 44 años mientras que los menores de 25 años alcanzan los 99 parados (16,1%).

Por sectores, el sector servicios lidera la destrucción de empleo con 880 parados (67,4%), seguido por el colectivo sin empleo anterior (194 desempleados), la industria (134 parados), la construcción (67) y, finalmente, la agricultura (30).

Por otra parte, el volumen de contratos firmados este último mes de 2025, con 890 firmas, supera significativamente los registros del año anterior. En diciembre de 2024 se firmaron 757 contratos, lo que supone que a cierre de año se han rubricado 133 empleos más, un incremento del 17,5%. Sin embargo, en la comparativa mensual inmediata, la contratación ha experimentado un retroceso. Frente a los 953 contratos de noviembre de 2025, la cifra de diciembre representa un descenso del 6,6% teniendo en cuenta que la actividad de diciembre queda supeditada casi exclusivamente al refuerzo de la campaña navideña en el sector servicios, que este mes acaparó 742 de las 890 firmas.

Durante el último mes de 2025 se han formalizado 890 contratos de trabajo mostrando una clara diferencia entre sexos ya que 537 contratos (60,3%) fueron rubricados por mujeres frente a los 353 contratos (39,7%) firmados por hombres. No obstante, una parte importante de la contratación femenina en la capital sigue vinculada a jornadas parciales o contratos por horas, especialmente a partir de los 30 años. De hecho, de los 537 firmados por mujeres, 383 fueron temporales, 135 indefinidos y 19 se convirtieron en indefinidos. Respecto a los hombres, de los 353 rubricados, 217 fueron temporales, 121 indefinidos desde el inicio y únicamente 15 se convirtieron en indefinidos, siempre tomando como base las estadísticas del SEPE.

Por sectores, servicios sumó 742 contratos (83,3% del total), impulsado fundamentalmente por el refuerzo en comercio y hostelería durante la temporada navideña. En segundo lugar se sitúa la industria que registró 117 firmas (13,1%) y en tercero la construcción que formalizó 27 contratos (3%). Por último, la agricultura tuvo una presencia testimonial con menos de cinco contratos, dada la naturaleza urbana de la capital y la paréntesis estacional de las labores del campo en esta época.

A pesar del volumen de contratos, las organizaciones empresariales como FOES señalan que el reto para 2026 sigue siendo la consolidación de estos empleos y la búsqueda de perfiles cualificados para sectores con alta demanda como la industria y los servicios específicos.

