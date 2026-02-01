El Hostal San Andrés de Soria se lleva la primera fase del concurso del Mejor Torrezno del Mundo

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

El Hostal San Andrés de la capital soriana se lleva la primera plaza de la final del concurso ‘El mejor torrezno del mundo’ en su edición 2026 con su victoria en la primera de las fases, celebrada este sábado en el Casino de la capital soriana, y en la que participaron diez establecimientos. Una victoria muy ajustada con el Casa Augusto Arranz en segundo lugar, de modo que se queda en reserva para la final, al haber superado los ocho participantes. Cabe recordar que en esta edición sólo se permite la participación de bares y restaurantes para incentivar a los hosteleros.

En esta primera ronda se presentaron también la Taberna Capote, el bar restaurante Gaya Nuño, el restaurante La Chistera, el Soto Playa, la Venta de Valcorba, el Más que 2, y la Mejillonera El Paso, todos ellos de Soria capital. Una fase muy ajustada entre el primero y el segundo, que ha acabado por llevarse la plaza para la final el Hostal San Andrés, mientras que el segundo puesto ha quedado para el Casa Augusto Arranz, en reserva también para la final al haber participado diez establecimientos.

Y es que el reglamento indica que en las dos rondas en las que haya más de ocho participantes podrán optar a la final aquéllos que hayan quedado en segundo puesto, pero solo en las dos que más inscritos haya.

Este domingo, en el Museo del Cerdo de El Burgo de Osma tendrá lugar la segunda ronda a las 13.00 horas. Ya el 7 de febrero a las 12.00 horas se celebrará la tercera fase clasificatoria en la Casa Concejo de Fuentes de Magaña, mientras que el 8 de febrero será la ronda de Madrid, a las 12.00 horas en la Casa de Cantabria (en la calle Pío Baroja, 10), un cambio de ubicación debido a las obras que se están acometiendo en la Casa de Soria.

El fin de semana siguiente tendrán lugar las fases de Valencia, el 14 de febrero a las 19.00 horas en el Centro Aragonés, y en el Monasterio de La Vid, en Burgos, el 16 de febrero a las 12.00 horas. La ronda de Pinares se celebrará este año en Vinuesa el 21 de febrero a las 12.00 horas en el salón del Ayuntamiento, y a las 19.00 horas, la fase clasificatoria de Ólvega en el centro social. Al día siguiente, será la ronda de Zaragoza, a las 12.00 horas en el Centro Soriano.

En cada una de las nueve rondas del concurso únicamente pueden participar todos aquellos titulares de algún establecimiento de hostelería o restauración, así como las personas que tengan algún vínculo laboral con estos establecimientos. El número mínimo de participantes en cada ronda clasificatoria debe ser cuatro establecimientos para poder celebrarse. En caso contrario, a criterio de los organizadores, puede decidir suspenderse, asignando los participantes inscritos a otras sedes.

En la final, que se celebrará en el Palacio del Virrey de El Burgo de Osma el 8 de marzo a las 11.30 horas, los clasificados deberán cocinar en directo los torreznos. Para ello se les proveerá del material necesario, de modo que sólo deberán llevar panceta adobada con marca de garantía ‘Torrezno de Soria’ en cantidad suficiente para la cata del jurado (mínimo de seis torreznos y un máximo de 15).