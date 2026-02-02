El PSOE denuncia el "enésimo retraso" de las obras del Hospital de Soria

Estado de las obras en el Hospital Santa Bárbara de Soria a 2 de febrero de 2026.M.H.

La candidata socialista a las elecciones autonómicas Esther Pérez denuncia el "grave retraso histórico" en las obras del Hospital Santa Bárbara, "que siguen sin concluirse casi dos décadas después de su inicio", y advierte de que esta situación es el reflejo de un "modelo sanitario agotado y sin planificación para la provincia de Soria".

Pérez comprobó in situ que el último compromiso de finalización en enero de 2026, ofrecido por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, "está lejos de cumplirse".

“Nos han ido dando fechas desde que comenzaran en 2007 y han pasado casi dos décadas”, insistió la representante del PSOE que pide una oportunidad para “gestionar pensando en las personas y la igualdad de oportunidades entre los territorios”. “Las obras del Hospital Santa Bárbara comenzaron en 2007 con una primera fase. En 2012 se renunció a la segunda fase, y no fue hasta 2017 cuando se retomaron los trabajos. Estamos en 2026 y el hospital sigue en obras, después de anuncios reiterados y promesas incumplidas, el último con fecha anunciada para este mismo mes de enero”, señaló Pérez, quien habla de "nuevo engaño”.

La candidata socialista recordó que este retraso continuado no es un problema técnico, sino una decisión política mantenida en el tiempo, que ha impedido dotar a la provincia de un hospital plenamente operativo y adaptado a las necesidades actuales, "y eso sin mirar la situación del Virgen del Mirón".

“No hablamos de un retraso puntual, sino de casi 20 años de improvisación, renuncias y anuncios vacíos. Soria no puede seguir esperando indefinidamente mientras otras provincias avanzan”, afirmó.

Pérez vinculó esta situación con la ausencia de planificación estratégica sanitaria en la provincia, recordando que Soria tiene hoy los mismos centros de salud que en 2015, sin inversiones relevantes ni una reorganización del modelo asistencial adaptado a la realidad territorial. Subrayó que, aunque la provincia mantiene cerca de 86.000 tarjetas en la actualidad, la presión asistencial no ha disminuido, sino que se ha agravado por el envejecimiento y la cronicidad. A ello se suma un incremento muy significativo de la temporalidad en Atención Primaria, que dificulta la continuidad asistencial y la estabilidad de los equipos y un incremento de las reclamaciones de los usuarios.

En la provincia de Soria, las reclamaciones sanitarias han experimentado un incremento muy significativo en la última década. En 2015 se registraron 220 reclamaciones. En 2024, esa cifra asciende a 858 reclamaciones lo que supone un incremento cercano al 300 %, indicó el PSOE en un comunicado. Las quejas se concentran de forma mayoritaria en la atención especializada, especialmente en traumatología, consultas externas y pruebas diagnósticas, así como en urgencias y, cada vez más, en atención primaria lo que evidencia un deterioro estructural del sistema sanitario en el territorio.

“Hay menos tarjetas, pero más necesidad de atención. Y el sistema se está sosteniendo con más temporalidad y más rotación de profesionales, especialmente en el medio rural”, advirtió.

Recordó además que los datos de reclamaciones y listas de espera reflejan el deterioro del servicio sanitario en la provincia: 796 pacientes en lista de espera quirúrgica. Más de 1.000 personas esperando una prueba diagnóstica. Pacientes con más de 200 días de espera para una ecografía y más de 150 días para una resonancia magnética. Más de 10.000 personas esperando una primera consulta con el especialista.

La candidata socialista señaló que esta falta de apuesta afecta también a los centros de salud comarcales, como los de El Burgo de Osma, Almazán, San Leonardo y otros municipios, que siguen funcionando con las mismas infraestructuras y recursos que hace más de una década, pese a ser clave para garantizar la atención sanitaria en una provincia extensa y dispersa.

Frente a este escenario, defendió la necesidad de un nuevo modelo sanitario para Soria, basado en la ordenación del territorio y el criterio de los 30 minutos: “Defendemos un modelo que garantice que cualquier soriano o soriana tenga acceso a la Atención Primaria y a los servicios básicos en un máximo de 30 minutos. Eso exige centros de salud fuertes, hospitales plenamente operativos y plantillas estables. No es una cuestión ideológica, es una cuestión de derechos”.