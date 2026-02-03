El cómico Luismi Gómez arrasa con el vídeo que desvela cómo nos ven a los Sorianos desde fuera

Luismi Gómez da vida a un soriano de pura cepa en su sketch viral, entre boinas, torreznos y mucho humor costumbrista@luismi_gomez

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hay algo que el resto de España todavía no ha terminado de entender sobre Soria, y Luismi Gómez acaba de ponerlo sobre la mesa con un vídeo que no solo arranca carcajadas, sino que también revela una identidad colectiva profundamente arraigada. En su último sketch (publicado en Instagram) el cómico se pregunta con sorna: «¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo nos ven a los Sorianos desde el resto de España?».

Lo que sigue es una escena perfectamente ambientada en el imaginario popular: una familia conversa con naturalidad entre resacas, torreznos y verbenas, dibujando con precisión los tópicos (y las verdades) de lo que significa ser soriano a ojos del resto del país.

«Ya he dao de comer a las vacas», «hoy descanso, solo cerveza», «me toca ir en burro hasta Calatayud y allí ya cojo el AVE» o «no ha aprendido a beber de la bota sin chupar» son frases que, bajo el prisma del absurdo y el cariño, hacen un retrato costumbrista tan certero como entrañable.

Luismi Gómez y el retrato costumbrista de Soria

Luismi caricaturiza lo cotidiano desde dentro, sin cinismo y con ternura. A diferencia de otros comediantes que abordan la España vaciada con condescendencia o sarcasmo, Gómez lo hace desde el orgullo local. Y eso se nota. No se ríe de los Sorianos, se ríe con ellos.

La comicidad del vídeo radica en que, aunque exagerado, no resulta falso. La frase «creo que es por San Epifanio del Monte Seco o algo así, o habrá ganado el Numancia o inaugurarán una rotonda» no solo provoca risa: expresa cómo Soria celebra cualquier excusa para reunirse, beber y mantener viva la tradición.

Gastronomía, festividades, conversaciones rurales sin prisa y planes que involucran animales de carga, todo se mezcla en este sketch de apenas un minuto, con una soltura que desarma a quien lo ve.