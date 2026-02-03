La lucha contra la violencia de género y los ciberdelitos, retos del nuevo comisario de Soria

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El nuevo comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Soria, Luis Jiménez de Mingo, juró este lunes su cargo en un acto que estuvo presidido por el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen. Jiménez, que es inspector jefe desde 2015 y comisario desde 2021, durante su discurso, indicó que se marca como retos «la lucha contra la violencia de género y la ciberdelincuencia ofreciendo una atención personada y primordial a las víctimas» haciendo hincapié en que lleva en Soria trabajando desde el 15 de diciembre por lo que aún es pronto para conocer las áreas que requieran mayor dedicación.

Así, apuntó, «todavía es pronto para hablar de áreas de mejora, estamos haciendo un análisis para ver cuáles son las áreas donde podemos actuar de la mejor manera». Al final el principal reto es «combatir todo tipo de delincuencia y que Soria siga siendo una de las ciudades más seguras de España, sino la que más». Por lo que, a la lucha contra la violencia de género y la ciberdelincuencia hay que añadir «la delincuencia organizada, la trata de seres humanos, los delitos contra la libertad sexual, los delitos graves contra las personas, la presencia policial uniformada y la atención a la amenaza terrorista».

Un trabajo que llevará a cabo de la mano de una plantilla de profesionales que está cubierta «en torno al 85-90% y está muy bien por lo que Soria puede estar tranquila y segura con los profesionales que hay ahora mismo», aseguró el nuevo responsables de la Policía Nacional de la provincia.

Jiménez de Mingo destacó que el reto profesional al que se enfrenta lo es más por la ciudad en la que lo hace. Y es que tiene ascendencia soriana con raíces en un pequeño pueblo al lado de Arcos de Jalón. El nuevo comisario destacó que afronta «un reto profesional por el puesto de esta categoría y máxime en una ciudad en la que me siento soriano. Soy madrileño de nacimiento pero tengo raíces en Soria y me siento como un soriano más por lo que para mi es un reto profesional importante con el que estoy encantado». Una ascendencia soriana que le hace asumir el cargo con «más responsabilidad e ilusión. La tierra tira muchísimo. La responsabilidad siempre la tenemos, siempre damos todo lo que podemos y el hincapié va a ser el mismo pero realizar bien el trabajo te da mayor satisfacción».

Todo ello prometiendo «un trato dialogante con los medios de comunicación donde haya un equilibrio entre el secreto profesional y el derecho a la información. Un trato riguroso, serio y a la altura de lo que merece esta ciudad», aseguró.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, recordó que el acto de toma posesión debería haberse realizado hace dos semanas pero el luto nacional decretado en España por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) pospuso la fecha en el calendario. Precisamente para las víctimas, heridos y familiares tuvieron unas palabras tanto el nuevo comisario como el delegado del Gobierno y se guardó un minuto de silencio en su memoria al arrancar el acto.

Sen quiso agradecer la labor del anterior comisario, Francisco Moñux, jubilado recientemente «por todos estos años de buen trabajo, de compañerismo, de felicidad y de excelente colaboración entre las diferentes administraciones de cara a salvaguardar el ejercicio libre de los derechos de los ciudadanos y, por ello, su seguridad».

Tras estas palabras quiso destacar la «amplísima carrera profesional y gran experiencia dentro de ámbitos muy importantes de Luis Jiménez que le van a servir como guía para seguir desarrollando una carrera de éxito y que esa experiencia redunde en la seguridad e todos los ciudadanos de Soria». Sen en sus declaraciones también se refirió a las nuevas amenazas a las que se enfrentan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: «Un nuevo comisario y un nuevo horizonte en todo lo que tiene que ver en la lucha contra la delincuencia y también la ciberdelincuencia y los ataques en las redes sociales que se producen todos los días sin olvidar la protección de esa parte de la sociedad más vulnerable como los menores, las mujeres, las personas con discapacidad o los mayores».

Sen destacó que «los buenos niveles de seguridad exigen constancia, porque la seguridad no es un estado definitivo, sino una tarea continua que se sostiene con prevención, presencia, cooperación institucional y confianza ciudadana». Por todo ello, deseó a Jiménez «el mayor de los éxitos en esta responsabilidad tan importante por mantener las muy buenas cifras de seguridad que se vienen manteniendo en Soria».

En la toma de posesión también estuvo presente el jefe superior de la Policía en Castilla y León, Juan Carlos Hernández, destacó «el perfil operativo del nuevo comisario, con una trayectoria vinculada de forma mayoritaria a la investigación». Haciendo un recorrido por su currículum recordó que Jiménez de Mingo inició su carrera en 1992 y valoró «su progresión profesional desde la escala básica», así como un «magnífico bagaje profesional» y formativo. No en vano, cuenta con más de 150 felicitaciones públicas y diversas condecoraciones al mérito policial y a la dedicación al servicio.

También subrayó «el valor del código ético y de los principios de servicio, dignidad, entrega y lealtad como guía del mando», con la entrega simbólica del bastón de mando en el acto de toma de posesión en el que estuvieron presentes, además, el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre y el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, Jesús del Amo.

El acto concluyó con un mensaje de colaboración institucional para facilitar el trabajo diario de la Policía Nacional en la provincia, con el objetivo compartido de proteger derechos y libertades y garantizar la convivencia en Soria.