Lobo (UGT) alerta de la posibilidad de pérdida de empleos con la implantación de la Inteligencia Artificial

UGT Castilla y León ha celebrado este martes una jornada en Soria para abordar los nuevos retos a los que se enfrenta el ámbito laboral relacionados con la digitalización, las nuevas competencias profesionales, la extensión profesional del uso de la Inteligencia Artificial (IA) y los riesgos psicosociales derivados. Al respecto, el secretario general de UGTCyL, Óscar Lobo, ha arrancado su intervención destacando la importancia de “anticiparse a una realidad que está presente entre nosotros (digitalización, IA, robotización) porque tiene un impacto directo en el empleo ya que este camino del progreso no es un camino neutro”.

De hecho, tal y como ha recodado el secretario general de UGT, la Inteligencia Artificial está conllevando pérdida de hasta 250.000 empleos en países como EEUU, por lo que advierte que el sindicato va a estar “vigilante de su implantación en Castilla y León y su incorporación en nuestro tejido productivo” y apuesta por la negociación colectiva como herramienta para detectar qué puestos van a quedar en desuso y cómo readaptarlos con formación y reclasificación para incorporarlos al tejido productivo de la comunidad. Asimismo, Óscar Lobo ha señalado la relación directa entre este proceso de transformación y la salud mental y los riesgos psicosociales relacionados con la hiperconectividad.

Y es que, en palabras del secretario general, “las personas trabajadoras tienen derecho a la desconexión digital, pero vemos resistencias considerables para su aplicación en el ámbito de la comunidad autónoma. Por eso organizamos este tipo de jornadas, con el fin de facilitar herramientas y garantizar derechos”

Por otra parte, el secretario general de UGT en Castilla y León ha recordado la difícil situación en la que se encuentran algunas empresas con implantación en Soria, como está ocurriendo ahora con Tableros Losán, y ha reseñado lo decisivas que van a ser las próximas semanas de negociaciones con las distintas administraciones para lograr que no desaparezca un sector clave para el fomento de empleo en la provincia.

Además, Lobo ha puesto el foco en la empresa afectada y pide que facilite “allanar el camino para encontrar una solución para las personas trabajadoras, sus familias y el sector industrial que depende del Grupo”.

La jornada inaugurada por Juan Manuel Peña, secretario general de UGT Soria, también ha contado con la presencia de Yolanda de Gregorio, delegada territorial de la Junta en Soria