Carrusel de avisos de la Aemet por deshielo, viento y nieve en Soria para esta semana y ya hay carreteras afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activo un auténtico carrusel de avisos para la provincia por viento, deshielo y nieve en Soria para los próximos días. Los efectos del primer aviso, por nevadas, ya se dejan sentir en tres puntos de la red principal de carreteras de Soria así como en el puerto de Santa Inés.

Respecto a las afecciones más inmediatas, los datos oficiales a las 17.30 horas de este martes señalan dos cortes puntuales de un carril en autovías por "nevada". Están entre los kilómetros 2 y 2,5 de la A-15, en Medinaceli; y entre el 167,2 y 168,2 en la A-2 (Madrid-Zaragoza-Barcelona) en Arcos de Jalón, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT).

La propia DGT suma a las 17.30 horas un nivel amarillo en el puerto de Oncala en un tramo de seis kilómetros. Está prohibido el paso de vehículos pesados por la zona más cercana a la localidad que le da nombre. Ya en la red secundaria, la Junta de Castilla y León requiere cadenas en la SO-830, de Vinuesa al límite con La Rioja por el Puerto de Santa Inés, entre los kilómetros 9 y 28.

Respecto a los avisos, la Aemet tiene activo en la tarde del martes uno amarillo por nieve en el tercio norte de Soria, que llega hasta las 9.00 horas del miércoles; y otro en el sur que se desactivará a las 8.00 horas también del miércoles. Se esperan hasta cinco centímetros de espesor, "más frecuentes durante la madrugada". Además "la nieve se fundirá en las cotas más bajas durante el día 4" (miércoles).

Precisamente esa circunstancia motiva otro aviso amarillo de 12.00 horas hasta la medianoche del miércoles por deshielo. Afecta a la zona central de Soria, justo la que se libra de las advertencias por nevadas. Es previsible que los ríos puedan bajar bastante más fuerte de lo habitual.

Para el jueves la Aemet vuelve a teñir de avisos amarillos toda la provincia y por circunstancias bien distintas. Los avisos por deshielo pasan al tercio norte y al tercio sur de Soria, dejando la zona centro 'limpia'. De lo que no se libra ningún punto de la provincia es del aviso amarillo por vientos de hasta 80 kilómetros por hora. En el primer caso el aviso se desactiva a mediodía, en el de las rachas fuertes llegará hasta las 18.00 horas.

La Aemet sólo programa avisos a tres días vista, pero parece probable que puedan seguir a lo largo de la semana. Para el viernes se espera lluvia, convertida en nieve a partir de los 1.400-1.200 metros. Y el sábado la previsión es de nieve a partir de los 1.000 metros y no sería de extrañar que se reprodujesen las advertencias. Febrero ha comenzado desapacible y a pesar de la situación cambiante no parece que vaya a ponerse más 'agradable' a medio plazo.